Esta noche, en la primera lucha de SmackDown, vimos una tremenda lucha de más de 20 minutos, en donde el mexicano Rey Fénix intentó, aunque sin éxito, quitarle el Campeonato de los Estados Unidos WWE al canadiense Sami Zayn.

► Así fue la victoria de Sami Zayn ante Rey Fénix en SmackDown

El combate se dio porque Rey Fénix le hizo un reto a Sami tras bambalinas y este aceptó. Hubo desde el inicio hubo bastante dinámica en el combate, con proyecciones de brazo, un azotón contra la lona, llaves de rendición de Fénix hacia Zayn y un rodillazo al abdomen, pero Zayn se recuperó con un lariat que hizo girar al enmascarado en el aire.

► Momento clave

Fénix pisoteó con doble pisotón en la espalda a Sami. Fénix conectó un moonsault desde lo alto, pero ahí mismo, Zayn lo atrapó y lo sorprendió con un Blue Thunder Bomb, aunque todo el mundo quedó en shock cuando no logró la victoria. Zayn atacó luego a Rey Fénix con un Exploder Supléx en el esquinero y lo remató con el Helluva Kick para llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe nada más, pero el mexicano debutó nueva coreografía en su entrada al ring, saludó a casi todos los fans en ringside y dejó buena impresión en el ring. Ojalá pueda aparecer más seguido y tener una buena rivalidad en la marca azul. Por su parte, Sami Zayn va ganando terreno entre los fans y empezó su reinado con grandes luchas y defensas titulares ante John Cena y ahora ante Rey Fénix.