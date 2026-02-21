SmackDown: Rhea Ripley venció a Giulia por ataque de Nia Jax y Lash Legend

Esta noche en SmackDown, vimos una muy buena lucha femenil entre Rhea Ripley y Giulia. Originalmente, Iyo Sky iba a luchar ante Giulia, según anunció WWE en X, antes Twitter.

► Momentos clave

Sin embargo, minutos después, se anunció que Rhea Ripley era quien iba a luchar ante Iyo Sky y no se dio razón alguna. La campana sonó y ambas mujeres se enfrascaron en la toma de réferi. Ripley llevó a Giulia al esquinero, el réferi intervino y luego, intercambiaron empujones para entrar de nuevo a toma de réferi.

Giulia luego le hizo unas tijeras a la cintura a Ripley y un candado al cuello, pero Ripley usó su fuerza para llevar a su rival al esquinero y darle una bofetada.

Giulia se lanzó sobre ella, pero Ripley la tomó en el aire, la dejó de cabeza varios segundos y la azotó contra la lona para obtener una cuenta en dos segundos.

Giulia escapó del Riptide y le hizo un azotón de cabeza contra la lona a Ripley… luego, le dio un codazo en la cara en el esquinero y la castigó con patadas voladoras…

Giulia pisoteó a Ripley en el esquinero, luego, la australiana saltó sobre su rival italiana y logró darle un codazo en la cara…

Giulia fue llevada al esquinero, pero se alejó a tiempo y Ripley se lastimó duro el hombro contra el poste del esquinero… Giulia luego la castigó con patadas voladoras.

Giulia luego fue arrojada contra la barricada de protección y metida al ring, pero pudo patear en la cabeza a Ripley y llevarla a la sogas… Giulia hasta le metió los dedos en la nariz a su rival y le pateó con patadas voladoras el trasero, pero la cuenta llegó solo a dos.

Ripley lanzó una sorpresiva patada a la cabeza de Giulia, y la dejó tendida en la lona. Luego, hubo intercambios de machetazos y lazos al cuello... Ripley castigó con superkick a su rival y luego, la azotó de cara contra la lona para darle patadas voladoras al pecho….

Giulia le cortó las alas a Ripley cuando iba a volar... pero Ripley reaccionó… Ripley iba a castigar a Giulia con el Riptide, pero Nia Jax apareció en la ceja del ring…

Ripley atacó a Nia, pero al volver al ring, recibió tremenda patadota a la cara de Lash Legend… Nia y Lash atacaron en el esquinero a Ripley...

Sorpresivamente, Iyo Sky apareció e hizo unas piruetas para salvar a Ripley, quien sacó del ring con lazos al cuello a Nia y Legend… No parecía que Yo Sky estuviera lesionada, así que, ya veremos por qué WWE anunció una lucha y luego, dijo que Iyo Sky no iba a luchar.

► ¿Y ahora qué?

Pues este ataque de Nia Jax y Lash Legend a Rhea Ripley e Iyo Sky hace que se esté cocinando una lucha por equipos entre ellas.