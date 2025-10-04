SmackDown: Rey Fénix y Je’Von Evans, vencedores

Esta noche, en la tercera lucha del SmackDown de hoy, vimos cómo los luchadores mexicanos Ángel Garza y Humberto Carrillo del Legado del Fantasma, cayeron ante Je’Von Evans y Rey Fénix.

► Momento clave de la victoria de Rye Fénix y Je’Von Evans en SmackDown

El final llegó luego de que Rey Fénix conectara un Muscle Buster a Humberto Carrillo, mientras que Je’Von Evans conectó con un cutter desde las cuerdas a Ángel Garza, para obtener la cuenta de tres en el toque de espaldas.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe qué pasará realmente. Esta noche, varios luchadores de NXT estuvieron en SmackDown. ¿Será algo temporal o formarán una buena pareja Rey Fénix y Je’Von Evans?