SmackDown: Rey Fénix venció a Nathan Frazer y retuvo el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA

En la segunda lucha de la más reciente edición de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo el mexicano Rey Fénix logró retener el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA en contra de Nathan Frazer.

► Momentos clave

Tras varios minutos de intensos intercambios, destacando las llaves y los lances aéreos, Nathan Frazer estuvo cerca de conquistar la victoria al conectar una Spanish Fly a quemarropa seguida de un rompecuellos, pero solo consiguió una cuenta de dos.

Poco después, Frazer falló un Phoenix Splash. Fénix intentó aplicar un Mexican Muscle Buster, pero Frazer lo evitó con una patada que lo sacó del ring.

Frazer tomó impulso en las cuerdas para lanzarse con un tope, pero Fénix se apartó a tiempo y Frazer terminó estrellándose contra la mesa de comentaristas.

Fénix regresó a Frazer al cuadrilátero y lo castigó con un ataque desde la cuerda superior para una cuenta cercana.

Frazer volvió a subir a las alturas, pero Fénix lo interceptó con su movimiento final, Mexican Muscle Buster, para conseguir la cuenta de tres y retener la victoria.