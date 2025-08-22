SmackDown: Piper Niven venció a Charlotte Flair

En la más reciente edición de SmackDown, y en la segunda lucha de la noche, vimos un duelo bastante interesante, en donde, de manera sorpresiva, Piper Niven logró vencer a la 14 veces Campeona Mundial WWE, Charlotte Flair.

Piper Niven arrancó imponiendo su fuerza sobre Charlotte Flair con llave al brazo, tacleada y un Boss Man Slam que casi definió el combate gracias a la distracción de Chelsea Green. Afuera, Alba Fyre también intervino castigando a Flair contra el poste y facilitando el dominio de Piper, que siguió con golpes y plancha cruzada en el centro del ring.

► Así fue la victoria de Piper Niven ante Charlotte Flair en SmackDown

Charlotte reaccionó con destroza quijadas, ráfaga de raquetazos, thrust kicks, moonsault y un spear que la dejaron a un paso de la victoria. Sin embargo, la interferencia constante de Green y Fyre terminó siendo determinante.

Cuando Flair buscó la Figura Ocho, Fyre distrajo al réferi y Green le rasguñó los ojos. Piper aprovechó el momento para conectar splash y Piper Driver, asegurando el triunfo por cuenta de tres.