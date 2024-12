Con todo el bombo y platillo que WWE está concediendo al estreno de Raw en Netflix el próximo 6 de enero, SmackDown había quedado un tanto relegada a segundo plano tras su regreso a USA Network el pasado septiembre.

Pero en las últimas horas, la marca azul recupera protagonismo por la siguiente noticia que comparte WWE, dando cuenta de cómo ver todo su contenido de cara al próximo año.

« SmackDown seguirá emitiéndose en USA Network cada viernes por la noche a las 8/7c C en los Estados Unidos. Al iniciar 2025, SmackDown se ampliará a tres horas empezando con el episodio del 3 de enero desde Phoenix, Arizona».

Meses de especulación llegan a su fin. Sin embargo, el pasado mes, PWInsider reportó que tanto SmackDown como Raw durarían tres horas al producirse el cambio de año, y por ahora, no hay anuncio al respecto de que la marca roja, cuyos episodios se redujeron a una duración de 120 minutos en octubre, recuperarán su formato de 180 minutos bajo su nueva era postelevisiva de la mano de Netflix.

Interesante, en cualquier caso, resultará comprobar cómo luce SmackDown con una hora extra, pues, recordemos, este programa siempre ha presentado una duración de 120 minutos desde su estreno allá por 1999. Y precisamente tal modelo, más compacto que el de Raw, es lo que había, en parte, permitido que durante los últimos años se considerara un show de mayor disfrute.

