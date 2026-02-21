SmackDown: Oba Femi destrozó a Kit Wilson por segunda vez

Esta noche en SmackDown, vimos la segunda lucha de Oba Femi en WWE. Fue ante el hombre contra el que debutó en el elenco estelar de WWE, Kit Wilson y venció el 6 de febrero.

► Momentos clave

En su primera lucha, Oba Femi lo destrozó en 48 segundos. Esta vez, lo destrozó también rápidamente, aunque, luego de un segmento humorístico.

La campana sonó y Kit Wilson se asustó y tomó el micrófono. Dijo que desde la última vez que se vio con Oba Fmei, este había mejorado y crecido mucho.

Kit Wilson le leyó un poema: «Oba Femi, perdona mis dudas. Ahora veo que estás destinado a la grandeza y veo tus grandes talentos. Por eso, toda esta gente corea tu nombre. Oba, cuando te veo a los ojos, veo a un osito tierno».

Oba Femi dijo que eso fue muy chévere, y pidió a Kit Wilson leer otro poema, pero este no tenía otro poema.

Oba Femi le gritó que leyera otro y ahí sí pudo Kit Wilson buscar otro poema, aunque dijo que era de su material viejo.

«Odio cómo los hombres siempre quieren verse fuertes y nunca se arrepienten de sus errores. ¡Tóxico! Odio cómo los hombres se creen reyes… Odio… ¡Odio los rasgos de masculinidad!… ¡Odio a The Ruler! Oba… ¡tu toxicidad!»…

Y hasta ahí llegó: Oba Femi lo metió al ring a las malas, le dio un lazo al cuello, le dio dos fuertes antebrazos europeos en el esquinero.

Oba Femi frenó una patada de Wilson, lo azotó contra la lona con un gran azotón de espaldas contra la lona y lo remató con su tremendo powerbomb para ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues es la segunda victoria seguida de Oba Femi a Kit Wilson, y esta vez, lo destrozó mostrándose mucho más poderoso… ya veremos qué pasa; por ahora, Oba Femi dándose a conocer.