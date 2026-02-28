SmackDown: Oba Femi aplastó a The Miz

Esta noche, en la tercera lucha de SmackDown, el debutante, Oba Femi, aplastó a The Miz, así como ha aplastado en sus dos primeras semanas a Kit Wilson, su víctima dos semanas seguidas.

► Momentos clave

Su rival The Miz, quien le dijo que él le podía enseñar muchas cosas en WWE… Oba Femi aceptó, aunque The Miz no se refería a una lucha, sino como un aliado, pero, Oba Femi entendió una lucha y se hizo.

La campana sonó y el Miz se salió para tomar micrófono y decirle que no tenían por qué luchar… Oba Femi le quitó el micrófono y Miz tomó otro... Miz dijo que todo era un error, un malentendido, cosas que le pasan como líder del vestidor.

The Miz dijo que no quería ser un líder erróneo, sino ser como John Cena o The Undertaker, y por eso, le ofrecía a Oba Femi ser su Undertaker… Oba Femi le dijo: ‘No te pareces a The Undertaker, pero, para mí, ¡luces como un hombre muerto!’

Los fans se rieron, esto es bueno, la semana pasada con Kit Wilson también tuvo buena química en el micrófono en el ring, tiene carisma Oba Femi… The Miz le dijo a Oba que tenía muchas conexiones y podría hacer que todos los fans en el mundo corearan ‘¡Oba! ¡Oba! ¡Oba!’ Oba dijo que no necesitaba al Miz para que los fans corearan su nombre.

Oba le preguntó a los fans si debía unir fuerzas con The Miz y los fans dijeron que no… ‘¡Mike, vas a morir esta noche!’, dijo Oba Femi… The Miz no se rindió y dijo que le iba a dar una lección: ser el mejor hombre, rendirse y marcharse.

Femi lo tomó por el brazo; el Miz le dio un derechazo... Y Oba Femi casi le arranca el hombro con un lazo al cuello… Luego, Miz le dio un codazo y voló, pero recibió un puñetazo en el abdomen.

Miz evitó un segundo golpe con la espalda en el esquinero... Oba Femi lo mandó a volar, y luego, lo subió a sus hombros para castigarlo con su tremenda versión del Razor’s Edge, llamada Fall From Grace, que le dio la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Oba Femi va lento, pero se ve que tendrá una gran proyección en SmackDown y un gran futuro en WWE… Bueno, eso, si el documentado presunto racismo de Triple H no le frena.