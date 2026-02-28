SmackDown: Nia Jax y Lash Legend, NUEVAS Campeonas Mundiales de Parejas WWE

Esta noche, en la sexta lucha presentada por WEW en SmackDown, vimos cómo Rhea Ripley e Iyo Sky perdieron el Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE.

► Momentos clave

Esto, ante el poderoso equipo de Nia Jax y Lash Legend, que no solo han hecho gran química en WWE, sino que les ha gustado a los fans.

Llegamos a esta lucha porque, durante semanas, ambas se han atacado y golpeado y bueno, Lash Legend y Nia Jax han demostrado ser un equipo poderoso… Sky evitó un lazo al cuello con una voltereta, pero, luego, Legend la elevó en lo alto… Sky le dio patadas voladoras y dio paso a Rhea Ripley, quien la derribó con zancadilla, le tiró encima a la japonesa y logró una cuenta en dos segundos.

Ripley y Sky luego se unieron para sacar con patadas voladoras del ring a sus rivales, y caerles encima con patadas voladoras… Además, se lanzaron y querían con un Frankesteiner lastimarlas, pero resultaron ellas arrojadas contra la barricada de protección y contra el suelo de ringside… Más adelante, Rhea Ripley casi vence a Nia Jax tras un tremendo powerbomb… Luego, le cayó encima con bala de cañón hacia fuera del encordado.

Sky y Legend se dieron con todo, Legend mandó en catapulta a Sky, pero esta le cayó encima a Nia y la sacó del ring… Iyo pateó la cabeza de Legendy y le cayó encima con patadas voladoras… Luego, Iyo con tope suicida conectó a Jax y luego, remató con meteora en el esquinero a Legend… Los fans corearon ‘¡Esto es genial!‘.

Over The Moonsault y Sky casi gana, de no ser por Nia Jax en el último segundo evitando la tercera palmada del réferi… Jax con el aNIAlator sobre el pecho de Iyo, pero Sky sacó del ring a Legend y evitó también la derrota.

Tras cabezazo, Ripley atacó a Jax con el Riptide, pero la legal era Legend y atacó a Ripley con su Lash Extension para ganar la lucha y el campeonato.

► ¿Y ahora qué?

Pues una sorpresiva derrota para Sky y Ripley, sobre todo, sorpresivo que la que recibiera el toque de espaldas fuera Rhea Ripley… ¿Le dará esto la fuerza suficiente para ganar en Elimination Chamber 2026?