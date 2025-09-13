En la más reciente edición de WWE SmackDown, y en la segunda lucha de la noche, vimos una buena contienda femenil entre la Campeona WWE, Tiffany Stratton, y Jade Cargill. Una lucha en donde hubo bastante fuerza en el ring y muy bien ejecutada.

► Momento clave de Nia Jax , Tiffany Stratton y Jade Cargill en SmackDown

Stratton tiró de la ceja del ring con patadas voladoras a Cargill, luego intentó un moonsault, pero Cargill se apartó y lo esquivó, para luego sorprender a la rubia con una tremenda spear que la hizo atravesar la barricada cerca del área del cronometrador, aunque la morenaza también quedó lastimada y el réferi declaró un empate cuando ninguna pudo reponerse.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Nia Jax apareció y atacó a Jade Cargill estrellándola contra el poste y las escaleras metálicas. Luego, a Stratton le aplicó una zambullida samoana y le conectó su An-Nia-Lator.

Todo parece indicar que Nia Jax quiere ser de nuevo Campeona WWE, pero para llegar a Tiffany Stratton, tendría que pasar primero por encima de Jade Cargill.