SmackDown: Kiana James venció a Charlotte Flair y Nia Jax y clasificó a Elimination Chamber

Esta noche en SmackDown, vimos cómo Charlotte Flair, Nia Jax y la joven promesa, Kiana James, se enfrentaron en una intensa y buena triple amenaza femenil para ver quién clasificaba a la Cámara de la Eliminación.

► Momentos clave

Charlotte Flair Kiana James Nia Jax
Charlotte Flair Kiana James Nia Jax

La campana sonó y Charlotte le dio un codazo a Kiana y otro a Nia, para luego mandarlas a las dos a la lona.

Jax logró dominar a Charlotte y dejarla tendida en la lona. James le propuso una alianza a Jax, pero esta no aceptó... en lo que pensaba, Charlotte atacó a Jax y junto a Kiana, sacaron del ring a Jax.

Kiana James Nia Jax
Kiana James Nia Jax

Jax volvió a los minutos al ring y aunque fue golpeada con doble superkick, se recuperó… aunque, de nada le sirvió, pues recibió un súplex doble de Kiana y Charlotte.

Tras intercambio de patadas y superkicks, Charlotte le cayó encima a sus rivales con un bello moonsault, pero la cuenta llegó solo a dos.

Charlotte con una corbata mandó a volar a Jax, quien reaccionó con una zambullida samoana… Kiana James demostró un sorprendente gran poder al hacerle una zambullida samoana a Nia Jax, levantándola muy fácil… pero, la cuenta llegó solo a dos.

SmackDown Charlotte Flair
SmackDown Charlotte Flair

Más adelante, con un hermoso spanish fly, Charlotte casi logra la victoria sobre Kiana James, quien sobrevivió a la tercera palmada del réferi.

Jax sacó del ring a Charlotte, la arrojó contra el poste del esquinero, pero James luego le hizo una finta y Jax se golpeó sola la cadera contra las escaleras metálicas.

Charlotte atacó con un powerbomb a Kiana y le hizo una cruceta… Jax logró una guillotina sobre Charlotte y aplastó con un sentón bombazo a James… casi gana, pero Charlotte con patadas voladoras evitó la caída...

SmackDown Charlotte Flair Kiana Jamex Nia Jax
SmackDown Charlotte Flair Kiana Jamex Nia Jax

De manera totalmente sorpresiva, Kiana James logró revertir una cruceta tipo figura ocho de Charlotte Flair hacia Jax, y ganarle a Charlotte con una rodada a espaldas.

► ¿Y ahora qué?

El evento premfium ELimmination Chamber 2026 se realizará el sábado 28 de febrero desde el United Center en Chicago – Rosemont, Illinois.

