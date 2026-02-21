SmackDown: Kiana James venció a Charlotte Flair y Nia Jax y clasificó a Elimination Chamber

Esta noche en SmackDown, vimos cómo Charlotte Flair, Nia Jax y la joven promesa, Kiana James, se enfrentaron en una intensa y buena triple amenaza femenil para ver quién clasificaba a la Cámara de la Eliminación.

► Momentos clave

La campana sonó y Charlotte le dio un codazo a Kiana y otro a Nia, para luego mandarlas a las dos a la lona.

Jax logró dominar a Charlotte y dejarla tendida en la lona. James le propuso una alianza a Jax, pero esta no aceptó... en lo que pensaba, Charlotte atacó a Jax y junto a Kiana, sacaron del ring a Jax.

Jax volvió a los minutos al ring y aunque fue golpeada con doble superkick, se recuperó… aunque, de nada le sirvió, pues recibió un súplex doble de Kiana y Charlotte.

Tras intercambio de patadas y superkicks, Charlotte le cayó encima a sus rivales con un bello moonsault, pero la cuenta llegó solo a dos.

Charlotte con una corbata mandó a volar a Jax, quien reaccionó con una zambullida samoana… Kiana James demostró un sorprendente gran poder al hacerle una zambullida samoana a Nia Jax, levantándola muy fácil… pero, la cuenta llegó solo a dos.

Más adelante, con un hermoso spanish fly, Charlotte casi logra la victoria sobre Kiana James, quien sobrevivió a la tercera palmada del réferi.

Jax sacó del ring a Charlotte, la arrojó contra el poste del esquinero, pero James luego le hizo una finta y Jax se golpeó sola la cadera contra las escaleras metálicas.

Charlotte atacó con un powerbomb a Kiana y le hizo una cruceta… Jax logró una guillotina sobre Charlotte y aplastó con un sentón bombazo a James… casi gana, pero Charlotte con patadas voladoras evitó la caída...

De manera totalmente sorpresiva, Kiana James logró revertir una cruceta tipo figura ocho de Charlotte Flair hacia Jax, y ganarle a Charlotte con una rodada a espaldas.

► ¿Y ahora qué?

El evento premfium ELimmination Chamber 2026 se realizará el sábado 28 de febrero desde el United Center en Chicago – Rosemont, Illinois.