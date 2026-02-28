SmackDown: Jordynne Grace venció a Candice LeRae

Esta noche, en la quinta lucha de SmackDown, vimos una buena lucha femenil en donde Jordynne Grace logró vencer a Candice LeRae, gracias a la interrupción involuntaria del esposo de esta última.

► Momentos clave

Jordynne Grace estuvo muy cerca de quitarle el Campeonato Femenil WWE a Jade Cargill, pero esta la venció la semana pasada, así que tiene que volver a hacer la fila si quiere volver a estar cerca del título… La campana sonó y tras un empujón, Grace sacó ventaja.

Johnny Gargano se quedó tendido sobre la mesa de comentaristas en inglés; está deprimido desde que perdió a su compañero, Tommaso Ciampa, quien se fue para AEW.

Candice con un codebreaker lastimó a Grace, la mandó contra el esquinero… Grace le dio un fuerte puñetazo en la cara; luego, le hizo un tremendo súplex vertical y le dio un azotón de espaldas contra la lona, pero la cuenta llegó solo a dos.

Candice se distrajo porque un deprimido Gargano caminó en medio de su lucha hacia el vestidor… Con su poderoso súplex, Jordynne Grace logró vencer a Candice LeRae.

► ¿Y ahora qué?

Pues Jordynne Grace tiene que ganar más luchas para volver a escalar rumbo al campeonato… Y la verdad, no se ve rumbo para esta nueva historia de Johnny Gargano.