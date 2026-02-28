SmackDown: Jey Uso brutalmente atacado y fuera de Elimination Chamber 2026

La más reciente función de SmackDown abrió con caos. Casi todas las Superestrellas WWE de la marca azul estaban tras bambalinas, en un círculo casi.

► Momentos clave

Y luego, apareció en escena Adam Pearce, quien estaba supervisando cómo una ambulancia se llevaba muy lastimado a Jey Uso.

Luego, se supo que minutos antes de SmackDown, alguien atacó brutalmente a Jey Uso tras bambalinas, a tan solo un día de su participación en la Cámara de la Eliminación del evento premium Elimination Chamber 2026.

► ¿Y ahora qué?

Por ahora, no se sabe qué pasará, si podrá luchar mañana o no, pero ya varios luchadores quieren su lugar.

 

