SmackDown: Jade Cargill retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Jordynne Grace

Esta noche en SmackDown, Jade Cargill puso en juego el Campeonato Femenil WWE ante Jordynne Grace. Esto, ante la atenta mirada de Dominik Mysterio y Liv Morgan, quienes tuvieron una cita romántica en ringside y estuvieron acompañados por Raquel Rodríguez.

► Momentos clave

La lucha empezó con Jordynne y Jade en toma de réferi. La morenaza llevó a su rival al esquinero, le presionó la cabeza y el réferi intervino.

Luego, Grace intentó con tacleadas de hombro derribar a Jade, pero esta fue una muralla y hasta le dio tremendo súplex a Grace, quien le respondió con patadota frontal a la cara.

Cargill la cargó, pero Jordynne aprovechó y le hizo una dormilona. Jade se liberó arrojándola de espaldas contra el esquinero, aunque rápidamente, siguió la llave.

Grace hasta recibió un azotón de espaldas contra la lona, pero no soltó la dormilona. Hasta Jade salió rodando del ring y nada que la soltaba; solo fue hasta que le dio duro en la espalda con los postes LED que la soltó.

Cargille lanzó un derechazo, pero se dio duro en la mano contra el poste del esquinero. Grace luego la sorprendió con un DDT sobre ringside, y usó la mesa de comentaristas para saltar y caerle en plancha a su rival.

Con una catapulta, Cargill mandó a volar a Grace, quien cayó partada tras golpearse duramente en la espalda. Luego, Cargill le quitó algo del plato de comida a Liv Morgan y hubo ahí un careo antes de comerciales.

Tras el corte comercial, Grace recibió un rodillazo en el abdomen, pero con un antebrazo y una patada, se recuperó.

Cargill luego fue arrojada de cara contra el poste de lesquinero tres veces… Grace le dio un codazo giratorio a Jade... Y la hizo caer contra la lona con un azotón de espaldas contra la lona…

Jade reaccionó y con un tremendo rompe espinas dorsal, casi vence a Jordynne… Tras esto, hubo un intercambio de derechazos donde Grace le dio un codazo giratorio y sacó ventaja…

Grace mostró su gran fuerza colocando en su espalda a Grace, quien se liberó a tiempo y le dio una patadota en la cara y luego, con su Jaded, logró la victoria por cuenta de tres para así retener.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Jade Cargill le dijo a Liv Morgan que si iba a retarla para WrestleMania, iba a ser aplastada.