SmackDown: Ilja Dragunov derrota a The Miz en un duelo intenso

Ilja Dragunov y The Miz protagonizaron un duelo marcado por el contraste de estilos, donde ambos buscaron ganar su combate para llegar con una victoria anímica a Royal Rumble.

The Miz apostó por el castigo constante, atacando la espalda y desgastando al ruso con llaves de sumisión y golpes precisos, pero Dragunov respondió con su habitual intensidad, conectando chops y suplex que mantuvieron al ex campeón mundial contra las cuerdas.

Los dos luchadores estuvieron sacando sus armas en todo momento, con fuerte ataques y golpes, pero sin que uno se viera como ganador definitivo.

WWE SmackDown 30 de enero 2026.
Momentos claves

En los momentos finales, The Miz estuvo cerca de cerrar el combate tras evitar la H-Bomb, pero Dragunov resistió y sorprendió a su rival con un Torpedo, seguido de una definitiva H-Bomb para sellar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Ilja Dragunov continúa fortaleciendo su posición en SmackDown y llega a Royal Rummble con una victoria motivante.

