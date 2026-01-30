SmackDown: Ilja Dragunov derrota a The Miz en un duelo intenso

Ilja Dragunov y The Miz protagonizaron un duelo marcado por el contraste de estilos, donde ambos buscaron ganar su combate para llegar con una victoria anímica a Royal Rumble.

The Miz apostó por el castigo constante, atacando la espalda y desgastando al ruso con llaves de sumisión y golpes precisos, pero Dragunov respondió con su habitual intensidad, conectando chops y suplex que mantuvieron al ex campeón mundial contra las cuerdas.

Los dos luchadores estuvieron sacando sus armas en todo momento, con fuerte ataques y golpes, pero sin que uno se viera como ganador definitivo.

► Momentos claves

En los momentos finales, The Miz estuvo cerca de cerrar el combate tras evitar la H-Bomb, pero Dragunov resistió y sorprendió a su rival con un Torpedo, seguido de una definitiva H-Bomb para sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Ilja Dragunov continúa fortaleciendo su posición en SmackDown y llega a Royal Rummble con una victoria motivante.