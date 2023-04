SmackDown: Gunther retuvo contra Xavier Woods

En la más reciente edición de SmackDown, y en la cuarta lucha de la velada, pudimos ver a Xavier Woods de The New Day, batallar en contra de Gunther, de Imperium, buscando el Campeonato Intercontinental WWE de este último.

Sin embargo, Woods fracasó estrepitosamente, pues el europeo le pasó por encima. Más allá de algunos cuantos golpes, Woods no pudo nunca controlar a Gunther y no se le vio como un retador de peso, de categoría, ni creíble. Al final, Gunther lo puso dos veces en una dormilona y logró hacer que Woods quedara inconsciente, ganando así el combate.

► Xavier Woods no pudo con Gunther

El combate fue algo corto, pero hubo tiempo para que ambos pudieran dominar a sus respectivos rivales. El final llegó cuando Bálor recibió el 619 de Mysterio, pero Escobar no pudo capitalizar, pues al caerle en plancha, resultó lastimado. Priest luego arrojó contra un poste metálico del esquinero a Mysterio y remató a Escobar con su South of the Heaven.

