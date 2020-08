SmackDown fue presentado como TV-14, ¿el fin de la Era PG?

En la más reciente edición de WWE SmackDown, los fans fueron sorprendidos cuando en la intro del programa, el momento donde se emiten imágenes de momentos clásicos de la empresa, y la frase "Antes, ahora y para siempre" junto al logo de WWE, vieron un cambio súper importante: en lugar de PG, apareció el formato televisivo TV 14. Sí, aquel formato que WWE presentó para Raw hasta 2008, dado que SmackDown siempre había sido PG desde su nacimiento en 1999.

Muchos fans ya especulan con el fin de la Era PG, la cual llegó a WWE como una movida para ampliar su mercado internacional, recuperar su valor en la bolsa, limpiar su imagen después de las atrocidades cometidas por Chris Benoit, pero sobre todo, acercarse a los niños y a la vez a patrocinadores importantes como Mattel, dado que en la televisión estadounidense, por lo general, los programas para niños no solamente son aquellos que tienen mayor cantidad de anunciantes, sino que estos están dispuestos a pagar mucho más.

Did I miss something? Or was it TV14 last week? #Smackdown pic.twitter.com/JdxR4KNpfs