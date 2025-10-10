SmackDown: Encontronazo entre The Wyatt Sicks y MFT

En la más reciente edición de WWE SmackDown, realizada esta mañana de hoy desde Perth, Australia, vimos cómo Dexter Lumis y Joe Gacy de The Wyatt Sicks, lograron vencer y defender con éxito el Campeonato Mundial de Parejas WWE, ante Montez Ford y Angelo Dawkins de The Street Profits.

► Momento clave de The Wyatt Sicks vs. The Street Profits

El combate fue algo corto, pero muy rápido y dinámico, con muchas movidas aéreas. El final llegó luego de que Ford le cayera con tope suicida a Erick Rowan fuera del encordado, fallara su Plancha Sapito de Siete Estrellas. Gacy y Lumis capitalizaron, atacando a Ford con The Plague para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras el combate, Solo Sikoa y su MFT, My Family Tree, aparecieron para carear con The Wyatt Sicks. Nikki Cross le plantó cara a Solo Sikoa, quien solo se quedó mirándola calmado y le dijo a sus muchachos que se retiraran del lugar, pues el mensaje ya había sido enviado.