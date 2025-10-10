SmackDown: Encontronazo entre The Wyatt Sicks y MFT

por
WWE SmackDown 10 octubre 2025 The Wyatt Sicks My Family Tree

En la más reciente edición de WWE SmackDown, realizada esta mañana de hoy desde Perth, Australia, vimos cómo Dexter Lumis y Joe Gacy de The Wyatt Sicks, lograron vencer y defender con éxito el Campeonato Mundial de Parejas WWE, ante Montez Ford y Angelo Dawkins de The Street Profits.

 
► Momento clave de The Wyatt Sicks vs. The Street Profits

El combate fue algo corto, pero muy rápido y dinámico, con muchas movidas aéreas. El final llegó luego de que Ford le cayera con tope suicida a Erick Rowan fuera del encordado, fallara su Plancha Sapito de Siete Estrellas. Gacy y Lumis capitalizaron, atacando a Ford con The Plague para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras el combate, Solo Sikoa y su MFT, My Family Tree, aparecieron para carear con The Wyatt Sicks. Nikki Cross le plantó cara a Solo Sikoa, quien solo se quedó mirándola calmado y le dijo a sus muchachos que se retiraran del lugar, pues el mensaje ya había sido enviado.

LA LUCHA SIGUE...
