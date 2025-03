SmackDown en San Antonio cambia de fecha. ¿Debido a AEW?

En agosto del año pasado, All Elite Wrestling anunció que la edición del 2025 de su PPV All In se celebraría en el Globe Life Field de Arlington, Texas. El tiempo ha transcurrido y si todo sale según lo previsto, los números proyectan de que este será el evento más grande de AEW en Norteamérica y, a pesar de estar a menos de cuatro meses de que este se lleve a cabo, ya ha superado el millón de dólares en taquilla. Sin embargo, WWE no se ha quedado quieto y ha decidido mover uno de sus eventos televisados como parte de una estrategia.

►WWE lanza el contraataque sobre AEW

Sean Ross Sapp, de Fightful, informó en su cuenta de X que WWE envió un correo electrónico interno a su elencoy personal, indicando que un episodio de WWE SmackDown, programado para transmitirse en vivo desde San Antonio, Texas, en el mes de junio, se ha pospuesto al 18 de julio, seis días después del evento de AEW en Arlington.

«Hubo un correo electrónico que decía que el show de SmackDown en San Antonio en junio había sido reprogramado para el 18 de julio. Eso es unos días después de AEW All In Texas.»

Este no es el primer ejemplo de WWE programando sus propios shows en torno a los eventos más importantes de AEW, ya que incluso la compañía WWE planea presentar una nueva edición del Saturday Night’s Main Event el 12 de julio, mismo que competiría directamente con All In Texas, aunque todavía no se confirma la sede de este evento especial.

Por si fuera poco, All In Texas no sería el único PPV de la compañía de Tony Khan en verse afectado por la programación de WWE, ya que esta última también tiene previsto presentar su evento NXT Battelground el próximo 25 de mayo (en sede por confirmar), el mismo día que AEW Double or Nothing.