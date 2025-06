SmackDown continuará durando tres horas indefinidamente

Desde el 03 de enero de 2025, WWE cambió el formato de SmackDown a un programa de tres horas. Esto, debido a que USA Network (dueña de los derechos en los Estados Unidos de América) pidió una hora adicional para compensar un poco el hecho de perder los derechos de transmisión televisiva de Raw por su gran acuerdo con Netflix.

► Tercera hora de SmackDown es un «extra» para WWE

Aunque la idea inicial era que el formato de tres horas para SmackDown iba a durar hasta el pasado mes de mayo, este no ha cambiado y en un informe previo mencionábamos que en este mes de junio iban a continuar como hasta ahora. Ahora, durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer confirmó que la marca azul de WWE se mantendrá en tres horas de manera indefinida.

«Hasta que USA Network cambie la idea. Bueno, son tres, tres horas hasta que lo cambien. No es que… originalmente iba a terminar en junio, y USA tenía un programa que querían transmitir del 10 al 11, ya sabes, aprovechando SmackDown. Y por alguna razón, decidieron que no valía la pena. Y, ya sabes, para sus ratings, no vale la pena. Creo que se dieron cuenta de que la tercera hora va a triplicar cualquier cosa que pongan en ese horario.»

El reconocido periodista también agregó que esta tercera hora no le representa gasto alguno a USA Netowrk por transmitirla, ni tampoco tuvieron que modificar alguna cláusula del contrato que tiene con WWE.

“Bueno, supongo que por la forma en que firmaron el contrato, debieron haberle dado a USA Network la opción. Porque si hubieran ganado más dinero con el acuerdo, sin duda lo habrían dicho en la reunión con los inversores y lo habríamos visto. Habríamos visto la diferencia en el dinero. Así que, obviamente, el dinero no ha cambiado, porque si así fuera, nos lo habrían dicho”.