SmackDown: Cody Rhodes venció a Sami Zayn y Jacob Fatu y clasificó a Elimination Chamber 2026

Esta noche, en el evento estelar de SmackDown, vimos cómo Cody Rhodes consiguió vencer a Sami Zayn y Jacob Fatu con ayuda de Drew McIntyre y clasificarse a la Cámara de la Eliminación.

► Momentos clave

WWE SmackDown 13 de febrero 2026.
La campana sonó y Fatu mandó a volar a Sami con una superkick y lo sacó del ring. Con un tremendo lariat al cuello, Cody hizo lo propio con Fatu y de esta misma forma, Sami sacó del ring a Cody para luego volar con un lindo tope con hilo para caerle encima a sus dos rivales.

Tras comerciales, Cody se dio con todo con Sami, y Fatu retornó y le dio un codazo en la espalda a Sami, castigando de paso a Cody en el esquinero. Luego, rebotó en las sogas y voló sobre Sami para cuenta en dos.

Jacob con un sentón bombazo, evitó la victoria de Rhodes tras un DDT para Zayn.

Fatu luego elevó a Sami para hacerle una zambullida samoana más potente, pero Rhodes evitó la derrota. Fatu luego le cayó encima a Cody con un tope suicida.

Sami reaccionó y arrojó de cara contra la mesa de comentarista a Fatu, este lo mandó duro de cara contra las escaleras metálicas.

El final llegó de manera impensada: Cody conectó un Cody Cutter para castigar a Sami, Fatu lo sacó del ring y con un moonsault, casi logra la cuenta de tres contra Sami… de no ser por Drew McIntyre, que llegó y le dio una patadota voladora en la cara.

McIntyre arrojó a Fatu contra el poste LED y luego, lo lanzó sobre los comentaristas, conectando un poco a Wade Barrett.

Cody voló con un tope suicida y golpeó a McIntyre, pero este lo arrojó de cabeza contra el poste LED de la esquina.

McIntyre luego castigó a Fatu con un tremendo powerbomb para romper la mesa de comentaristas.

Drew McIntyre conectó su Claymore Kick a Cody Rhodes, lo dejó tendido en la lona, y luego, puso a Sami Zayn sobre Rhodes. El réferi contó la cuenta de tres, pero Rhodes evitó la tercera palmada.

McIntyre regresó y le dio derechazos a Cody, lo dominó en el esquinero, hasta que Sami Zayn le dio una Helluva Kick en la cabeza a McIntyre, pero Cody aprovechó esta distracción para sorprender a Sami Zayn con su Cross Rhodes y llevarse la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

El evento premium Elimination Chamber se realizará este sábado 28 de febrero.

