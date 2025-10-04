SmackDown: Cody Rhodes barre con The Vision

En la más reciente edición de SmackDown, en la cuarta lucha de la noche, vimos cómo el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, hizo equipo con Randy Orton. Pero, cayeron de forma sorpresiva ante Bron Breakker y «Big» Bronson Reed de The Vision, debido a la intervención de Seth Rollins.

► Momento clave en el final de SmackDown con Cody Rhodes y The Vision

El final llegó luego de que Reed conectara un death valley driver a Randy Orton, este luego le dio puñetazos y le conectó un superpléx que casi le da la victoria. Bron arrojó a Cody contra el poste del esquinero y lo tacleó contra la barrera de protección.

Randy conectó luego a Reed con un DDT y buscó el RKO, pero Paul Heyman se subió al esquinero para distraer al réferi mientras Seth Rollins aparecía para castigar con su Curb Stomp a Randy Orton. Reed conectó a Randy con su Tsunami y así ganó el combate.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Rollins continuó atacando a Orton y aunque Heyman le dijo que se fueran, Rollins intentó un Curb Stomp sobre Rhodes, quien lo evitó y lo conectó con su Cross Rhodes y cerró con dominancia SmackDown. Todos los caminos conducen a Crown Jewel 2025 Perth.