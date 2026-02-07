SmackDown: Carmelo Hayes supera a The Miz en un mano a mano

The Miz buscó aprovechar el reto abierto de Carmelo Hayes para colocarse en la órbita titular; sin embargo, aunque el duelo se hizo oficial, el Campeonato de Estados Unidos no estuvo en juego. Aun así, el enfrentamiento representaba una prueba importante para el joven competidor ante un veterano de mil batallas.

La campana sonó y Hayes tomó la iniciativa con un ataque desde la segunda cuerda. Miz reaccionó con dureza, conectando un codazo y llevando a su rival contra la esquina para castigarlo con chops y un rodillazo.

No obstante, Hayes evitó un ataque en carrera y respondió estrellando al exmonarca contra la lona para conseguir una cuenta temprana. Hayes aplicó un facebuster, pero Miz rodó fuera del ring para frenar el ritmo. El joven luchador se lanzó con un splash por encima de la cuerda superior y regresó a su oponente al cuadrilátero, donde intentó un frog splash que fue contrarrestado con las rodillas en alto. Miz tomó confianza y desató sus clásicas patadas, quedándose cerca del triunfo.

► Momentos claves

En el tramo final, ambos intercambiaron intentos de sus movimientos definitivos. Miz trató de ejecutar el Skull Crushing Finale, pero Hayes rodó para escapar. El veterano revirtió el First 48, aunque solo retrasó lo inevitable: Hayes volvió a conectar su remate segundos después y logró la cuenta de tres para quedarse con la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a Carmelo Hayes como campeón y aunque no expuso el cetro en esta ocasión, de haberlo hecho habría retenido y tal parece que The Miz está lejos de una lucha por el título.