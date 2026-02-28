SmackDown: Carmelo Hayes retuvo ante Matt Cardona el Campeonato de los Estados Unidos WWE

Esta noche, en la cuarta lucha de SmackDown, vimos cómo Carmelo Hayes puso en juego en otro reto abierto su Campeonato de los Estados Unidos WWE.

► Momentos clave

Quien respondió fue su amigo, Matt Cardona. Y ambos, dieron un combatazo. Otro reto abierto de Hayes... Ambos se dieron la mano y Cardona rápidamente consiguió una rodada a espaldas en dos segundos.

Luego, se siguieron dando con todo... Hayes le dio un codazo a Cardona, lo mandó a volar de la ceja del ring… Hayes voló con un codazo, pero Cardona se movió a tiempo y Hayes cayó duro contra la mesa de comentaristas en inglés y casi la rompe.

Cardona bloqueó una patada, le dio una patada en la cara a Hayes, pero este lo sorprendió con La Mística y casi gana por cuenta de tres… Cardona luego, con un bombazo, casi gana la cuenta.

Buscó su rodillazo en el esquinero, pero con catapulta lo mandaron a volar… Hayes con una Frankesteiner mandó a volar a Hayes, luego le dio su Rough Ryder, pero Hayes sobrevivió y le dio una superkick.

Con un derechazo y un Rough Ryder, Cardona casi le quita el título a Carmelo… Hayes sorprendió a Cardona con su Codebreaker y se llevó la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Esta fue la quinta defensa titular de Carmelo Hayes, parece ser que le sienta bien este título.