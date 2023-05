SmackDown: Cameron Grimes venció en 6 segundos a Corbin

Esta noche, en la más reciente edición de SmackDown, vimos el debut de Cameron Grimes en el elenco estelar de WWE. Y su primera lucha en televisión desde el 8 de noviembre de 2022, su último combate, cuando fue derrotado por Joe Gacy en NXT.

En el dark match de SmackDown del 24 de febrero, derrotó a Ashante Adonis y solo hasta el WWE Draft 2023 se supo de él. En esta ocasión, Baron Corbin lo insultó y le dijo que lo mandaría de regreso a NXT. Sin embargo, sonó la campana, y a los seis segundos, Grimes sorprendió con el Cave In a Corbin y se llevó la victoria por cuenta de tres.

