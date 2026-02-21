SmackDown: Aleister Black venció a Randy Orton con ayuda de Drew McIntyre

Esta noche en SmackDown, el evento estelar presentado por WWE fue una muy buena y entretenida lucha entre el legendario Randy Orton, y el talentoso pero subestimado, Aleister Black.

► Momentos clave

La campana sonó y tras una toma de réferi, ambos quedaron en el suelo mirándose el uno al otro… Black buscó una patada giratoria, pero Orton se movió y le dio derechazos en el esquinero…

Orton con un lazo al cuello, sacó a Black del ring... Este evitó ser estrellado de cara contra el esquinero y le dio patadas a la espalda y cabeza a Orton, a quien metió al ring…

Orton lo recibió con patada al abdomen y lo sacó del encordado... Luego, Orton azotó de espaldas contra la mesa de comentaristas a Black en tres ocasiones…

Black luego reaccionó con patadas al pecho de La Víbora, pero este logró dejarlo caer contra la barricada de protección…

Más adelante, Black le dio un derechazo a la cabeza a Orton y casi gana, luego, lo pisoteó en la espalda y le hizo un candado a la cabeza…

Orton reaccionó con azotón de espalda contra la lona, y con varios lazos al cuello castigó a su rival, para luego hacerle una contralona giratoria ante la mirada de tristeza de Zelina Vega.

Orton luego castigó a Black con su DDT reforzado sobre las sogas... Black le dio una patadota a la cabeza a Orton, este reaccionó y azotó de cara contra la mesa de comentaristas a Black, antes de ponerse a escuchar a Vega, quien lo buscaba distraer…

Orton castigó con tremendo DDT a Black desde la mesa de comentaristas y lo metió al ring, pero, el Campeón WWE, Drew McIntyre, llegó y aprovechó que el réferi estaba distraído y le dio con su campeonato en la cabeza a Orton.

Black aprovechó esto para darle su patadota giratoria a la cabeza a Orton y vencerlo por cuenta de tres. Cody Rhodes llegó para hacer correr a Drew McIntyre.

► ¿Y ahora qué?

¿Estaremos acaso ante una nueva etapa de Randy Orton y Cody Rhodes como equipo en WWE? Los fans en la arena parecían pedirlo… Ya veremos qué más se desenlaza de todo esto.

Ah, y ojalá que Triple H realmente haga algo más con Zelina Vega y Aleister Black.