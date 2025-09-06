SmackDown: Aleister Black venció a Damian Priest

En la más reciente edición de SmackDown, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Aleister Black logró vencer a Damian Priest, amigo de su rival ahora mismo, R-Truth. Y así, se vengó, pues R-Truth mandó al de Puerto Rico a reemplazarlo en una lucha en la que Priest lo venció por descalificación el 01 de agosto de 2025, así que las cosas siguen un poco a favor del hombre del Black Mass.

Black lo sorprendió con una patada en la rampa y dominó a base de patadas, rodillazos y una meteora que casi le da la victoria temprana. Priest trató de reaccionar, pero cada intento era frenado por la ofensiva letal de Black. Cuando parecía liquidado, Priest le hizo darse en la zona noble con las cuerdas, intentó el Razor’s Edge y más tarde el South of Heaven, aunque Black siempre encontraba la forma de escapar.

► Así venció Aleister Black a Damian Priest en SmackDown

El duelo se equilibró con ambos golpeándose como bestias, hasta que Priest tomó el control con lazos, rodillazos y una plancha cruzada. Lo más brutal llegó con dos flatliners en la ceja del ring y un Razor’s Edge sobre la mesa de comentarios.

► Momento clave

De regreso en el cuadrilátero, Priest buscaba cerrar, pero Black lo sorprendió: empujó al réferi contra él y en el descuido conectó su Black Mass para sellar la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Se espera que esta rivalidad continúe. A lo mejor, podrían dar una buena lucha este sábado 20 de septiembre en Wrestlepalooza, Priest vs. DAmian, ya lo veremos. Y veremos si la rivalidad de R-Truth con Aleister Black quedó en la nada.