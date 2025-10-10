SmackDown: Aleister Black destrozó a Damian Priest

En la más reciente edición de SmackDown, presentada por WWE esta mañana desde Perth, Australia, vimos cómo Aleister Black logró no solo vencer, sino destrozar a Damian Priest, en una fantástica lucha de último hombre en pie, que estuvo llena de emoción, dramatismo y, sobre todo, violencia.

El final de la lucha fue cuando Priest le estaba dando silletazos a Black y le hizo un chokeslam contra la ceja del ring. Luego, le dio un Razor’s Edge contra la mesa de comentaristas y Black reaccionó casi al final para salvarse del conteo de 10 del réferi.

► Momento clave de Aleister Black vs. Damian Priest en WWE SmackDown

Priest de nuevo azotó a Black contra la mesa de comentaristas. Priest luego lo arrastró y lo metió entre los fans, en donde lo atacó con un Broken Arrow. Zelina Vega apareció y trató de detener a Damian Priest de hacerle más daño a Aleister Black, pero Black reaccionó y le dijo algo. Zelina le dijo que sí con la cabeza y se marchó.

Priest quería acabar con Black, pero este de la nada le quemó la cara con una fireball, una bola de fuego. Black luego atacó a Priest con una Black Mass para hacerlo caer de una plataforma en donde estaban y hacerlo atravesar una mesa. El réferi contó los 10 segundos y el de Nueva York con sabor de Puerto Rico no se levantó.

► ¿Y ahora qué?

Sin duda alguna, una gran lucha que parece marcar el final de una corta e inconsistente, pero buena rivalidad. Ya lo veremos. Si es el final, fue a lo grande, con una lucha muy buena.