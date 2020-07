En la más reciente edición de WWE SmackDown, AJ Styles logró vencer a Matt Riddle en una muy buena lucha para retener el Campeonato Intercontinental WWE, en una revancha de cuando el pasado 15 de junio, Riddle derrotó a Styles en su debut en la marca azul.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Tenemos a AJ Styles y Matt Riddle hablando sobre su lucha de esta noche por el Campeonato Intercontinental, donde el Original Bro dice que demostrará que su victoria anterior ante Styles no fue de suerte.

"Tonight, I defend my #ICTitle against that BAREFOOT BUM, MATT RIDDLE!... Tonight, no shoes, no surprises and NO CHANCE that @SuperKingofBros is gonna beat me!" - #ICChampion @AJStylesOrg #SmackDown pic.twitter.com/89trjZ4veM