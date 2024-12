Skye Blue opina sobre el nuevo programa WWE ID

Apenas está dando comienzo el proyecto pero WWE ID está causando sensación. Ya no solo dentro de la compañía sino fuera de ella. Hemos leído las opiniones del presidente de AEW y ROH, Tony Khan, de Brett Lauderdale, propietario de GCW, o el luchador que bien podría ser participante del programa Zilla Fatu.

► WWE ID

En esta ocasión atendemos a Skye Blue, luchadora All Elite, de quien podría decirse lo mismo que de prospecto samoano alumno de Booker T. Mientras se recupera de su lesión, hablando recientemente con Covalent TV, le preguntaron y la villana de 25 años de Chicago comentó lo siguiente:

“Así que obviamente no conozco el alcance completo, pero creo que es una buena oportunidad para que todos sigan adelante. Es algo que motivará a todos a seguir esforzándose al máximo y dando lo mejor de sí. Todos queremos lograrlo porque estamos haciendo lo que amamos. Es simplemente un buen motivador.”

Hasta ahora, los luchadores anunciados para WWE ID son:

Aaron Rourke – Beyond Wrestling

Bryce Donovan – Wrestling Open

«Cold Brew» Cappuccino Jones – This is Wrestling

Ice Williams – Future Stars of Wrestling (FSW)

«Cartwheel» Jack Summit – Game Changer Wrestling (GCW)

Jackson Drake – Firestar Pro Wrestling (FSPW)

Marcus Mathers – Game Changer Wrestling (GCW)

«Real-Life Action Figure» GAL – Wrestling Open

Ricky Smokes – Chaotic Wrestling

Sam Hardaway Holloway ​​​​​​- International Wrestling Cartel (IWC)

Sean Legacy – Pro Wrestling Revolution/NOAH

Zayda Steel ​​- Combat Zone Wrestling (CZW)

«The Petite Powerhouse» Zara Zakher – Millenium Pro Wrestling (MPW)

Jordan Oasis – Future Stars Of Wrestling (FSW)

«Intangible» Zoë Sager – Lions Gate Dojo

Brad Taylor – Paradise Alley Pro Wrestling (PAPW)

«The Problem» Aaron Roberts – Memphis Wrestling

«Smiley» Kylie Rae – Freelance Wrestling

Freedom Ramsey – City Championship Wrestling (CCW)

. @BryceDShook first day of wrestling school started a change in him that he never expected#1stDayID #WWEID pic.twitter.com/BBQrYPWp2A — WWE ID (@WWEID) December 6, 2024