Durante el episodio de AEW Collision del 20 de julio, la joven promesa Skye Blue tuvo un mano a mano con la ex Campeona Mundial Hikaru Shida. Lamentablemente, la lucha terminó en tan solo tres minutos cuando la oriunda de Japón se lanzó sobre la de Estados Unidos fuera del cuadrilátero y esta se lastimó el tobillo obligando al réferi a detener el combate y dar la victoria a la «Shining Samurai».

There might’ve been a potential injury to Skye Blue😕 Doctors are checking on her right now🙏🏽 #AEWCollision pic.twitter.com/EQPeBAeiy1 — AIR (@AIRGold_) July 21, 2024

► Skye Blue está en casa

Unas cuantas horas después, la pareja de Skye Blue, el ex Campeón Mundial de TV de ROH Kyle Fletcher confirma que la luchadora está en casa para comenzar su recuperación, acerca de la cual todavía no ha trascendido ningún detalle, como tampoco de la lesión concreta, la cual parece que fue en el tobillo, aunque no se ha confirmado si se trata de una rotura, una fractura… o cuánto tiempo estará fuera de acción.

we got her home everyone, doctor Kyle on the clock yeeeeeeeefreakinhaaaaaaaaaw pic.twitter.com/j91Nc1ybry — Kyle Fletcher カイル・フレッチャー (@kylefletcherpro) July 21, 2024

Esto sucede poco después de que Skye Blue cumpliera su sueño de luchar con Mercedes Moné:

«Yo no tenía idea de que iba a luchar contra Mercedes y, como cuando tenía 17 años en la clase de matemáticas viendo sus combates — yo veía sus combates, los de Toni Storm, Ruby Soho, nunca imaginé que estaría luchando contra estas mujeres y estoy más que agradecida de poder hacerlo. Creo que lo más importante que aprendí es que ella es una de las mejores luchadoras femeninas, y me mantuve a su nivel y me defendí bien porque estaba muy ansiosa, nunca imaginé que este combate sucedería y que sería tan importante como lo fue, era por el título y había toda esta presión para estar a la altura. Sinceramente, estaba asombrada de que pude hacerlo. Siento que fue solo un pequeño paso hacia ser una de las mejores.»