Sky Team vence a JetSpeed en un duelo que elevó la velocidad en la Arena México

En la primera visita de JetSpeed a la Arena México ya como equipo (participaron en el Grand Prix), la expectativa era alta por ver al Sky Team conformado por Máscara Dorada y Neón frente al conjunto de AEW integrado por Mike Bailey y Kevin Knight. El choque prometía una exhibición de vuelos, sincronía y ataques impresionantes.
Desde el inicio quedó claro por qué esta combinación despertó tanto interés. El ritmo fue acelerado, con secuencias limpias, intercambios aéreos y ofensivas coordinadas que elevaron la energía del público. Aunque JetSpeed sorprendió con su velocidad explosiva, el Sky Team terminó tomando control gracias a su dominio del estilo de la casa.
Hubo un pequeño error de coordinación en los minutos iniciales, pero no afectó el ritmo general del duelo, calificado por aficionados como “pretty great” y uno de los mejor ejecutados del año.
► Momento clave
La definición llegó cuando Máscara Dorada atrapó a Knight en una secuencia aérea perfectamente medida, rematada con el pin decisivo. Neón brilló con su agilidad y apoyó la combinación final, mientras Dorada cerró la contienda con autoridad.
► ¿Qué pasará ahora?
El triunfo posiciona aún más al Sky Team como uno de los equipos más sólidos del CMLL en la actualidad, especialmente de cara a futuras defensas y posibles choques internacionales.
Por su parte, JetSpeed dejó claro que puede competir al nivel más alto en cualquier escenario, por lo que no se descarta una revancha o nuevas participaciones en la Arena México, especialmente tras el recibimiento que obtuvieron y los comentarios positivos generados por su debut.