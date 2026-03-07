Skadi y Kira retienen el Campeonato Nacional Femenil de Parejas

Las campeonas Skadi y Kira pusieron en juego el Campeonato Nacional Femenil de Parejas frente a Candela y Metálica, en un combate donde ambos equipos buscaron demostrar su calidad dentro del encordado.

Desde los primeros instantes las cuatro gladiadoras salieron con intensidad, decididas a tomar el control. El ritmo fue alto y la coordinación entre compañeras fue clave en varios momentos de la contienda.

Las acciones comenzaron con un intercambio dinámico que dejó claro que ninguna pareja iba a ceder terreno. Incluso hubo un momento espectacular en el que Kira y Candela realizaron un vuelo conjunto hacia el exterior del ring, provocando la reacción del público.

Minutos después, ambas duplas estuvieron cerca de la victoria al aplicar toques de espaldas casi simultáneos sobre sus rivales, reflejando lo equilibrado que fue el enfrentamiento durante gran parte de la lucha.

Las campeonas intentaron imponer su experiencia con ataques combinados, pero Candela y Metálica respondieron con fuertes castigos y buena coordinación para mantenerse en la pelea.

Kira destacó con varios vuelos espectaculares que pusieron en aprietos a las retadoras, mientras que la potencia de Skadi fue fundamental para inclinar la balanza en momentos decisivos.

Candela y Metálica intentaron emparejar las acciones con golpes contundentes, pero finalmente las campeonas encontraron el espacio para ejecutar su ofensiva definitiva.

► Momentos Clave

Con un Frontcracker de Skadi seguido de un 450 Splash de Kira, la combinación fue suficiente para que Skadi y Kira consiguieran la cuenta de tres y así conservar el Campeonato Nacional Femenil de Parejas en una defensa que dejó claro por qué dominan la división.

► ¿Qué pasará ahora?

Las campeonas siguen sumando victorias y defensas, esperando a las próximas retadoras del cetro.