El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó una función intensa, donde se vio una sorpresa inesperada, donde Skadi se consagró como finalista por el Campeonato Universal del CMLL, tras vencer en un duelo decisivo a la poderosa Zeuxis.

La batalla cibernética reunió a seis luchadoras: Marcela, quien regresó tras una pausa, Skadi, La Jarochita, Sanely, Tabata y Zeuxis. La acción fue intensa desde el primer campanazo.

Desde el inicio, el público se mantuvo al filo de la butaca por la intensidad de los relevos y los constantes cambios de ritmo. Tabata fue la primera en quedar fuera, seguida por Sanely, mientras que Zeuxis exhibió su agresividad eliminando a La Jarochita. Marcela fue sorprendida por la misma Jarochita antes de su salida, mostrando que el nivel técnico y la estrategia estuvieron a la orden de la noche.

En el cierre, Skadi logró neutralizar la rudeza de Zeuxis con una maniobra espectacular que selló su victoria. La final ante India Sioux se celebrará el próximo 17 de octubre en la Arena México, donde se coronará una nueva monarca universal.

► Regreso triunfal de Tessa Blanchard

Uno de los momentos más comentados de la velada fue el retorno de Tessa Blanchard al cuadrilátero de la Catedral de la Lucha Libre. La estadounidense se enfrentó a Lluvia en un combate pactado a diez minutos, que destacó por su intensidad y fuerza. Blanchard se llevó la victoria en el último segundo, tras un conteo de tres que generó división entre los fanáticos.

► El Sky Team brilla con técnica y espectacularidad

El equipo de Místico, Máscara Dorada y Neón volvió a demostrar por qué son los campeones mundiales de tercias. Con dominio técnico y vuelos espectaculares, vencieron al trío rudo conformado por Bárbaro Cavernario, Niebla Roja y Ángel de Oro. La “Mística” de Místico sobre Ángel de Oro selló el triunfo.

Resultados completos de la función