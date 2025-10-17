Skadi, 2a finalista al Campeonato Universal; La Chicas Indomables siguen reinando y más

Continúan las actividades en el Mes de las Amazonas, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, de ellas damos cuenta en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Sigue en curso el Campeonato Universal de Amazonas y luego de una intensa segunda eliminatoria, Skadi dio la sorpresa al eliminar en su última lucha a Zeuxis. De esta manera, La Reina de los Lobos se apuntó para protagonizar la lucha final contra India Sioux.

Tessa Blanchard hizo su regreso formal al CMLL; es esta nueva campaña, la estadounidense tiene renovados objetivos.

Comenzaron a llegar las primeras participantes para el Grand Prix de Amazonas: Hazuki y Koguma de Stardom y la inglesa Kanji verán acción esta semana en las diferentes sedes del CMLL.

Mercedes Moné tendrá una presentación especial, exponiendo el Campeonato Mundial Femenil CMLL, respondiendo al desafío que hizo Persephone.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 10/octubre/2025

En la segunda batalla de la noche, La Catalina e India Sioux se apoderaron del resultado al derrotar con autoridad a Persephone y Olympia, demostrando su gran coordinación y dominio dentro del encordado.

En un Match Relámpago que marcó su retorno a La Catedral de la Lucha Libre, Tessa Blanchard derrotó a Lluvia a tan solo siete segundos de agotarse el límite de tiempo, dejando claro que su fuerza y temple siguen intactos

Místico retornó junto a sus compañeros del Sky Team, Máscara Dorada y Neón, para imponerse en una intensa reyerta ante Bárbaro Cavernario y Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja).

Sorpresa en la Arena México. Skadi se impuso con determinación ante Zeuxis en la final de la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas, asegurando su pase a la gran final donde buscará este cetro.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dark Magic y El Gallero vencieron a Dulce Gardenia y Fuego (9:20)

2) India Sioux y La Catalina vencieron a Olympia y Persephone (11:49)

3) Match Relámpago: Tessa Blanchard venció a Lluvia (9:53)

4) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario, Niebla Roja (22:04)

5) Campeonato Universal de Amazonas – Segunda eliminatoria: Skadi venció a Marcela, Zeuxis, La Jarochita, Sanely, Tabata (14:21).

Orden de eliminación: Tabata (via Skadi), Sanely (via Zeuxis), Marcela (via Jarochita), Jarochita (via Zeuxis), Zeuxis (via Skadi), quedando Skadi como finalista.

.

• Sábado de Arena México – 11/octubre/2025

La Magnífica y Nexy se adueñaron de la primera batalla del Sábado de Coliseo al superar a Candela y Dominia, demostrando gran coordinación y experiencia en el arranque de la velada en la Arena Coliseo.

Lluvia sorprendió a la poderosa Olympia con un potente backcracker en este mano a mano, demostrando su técnica y temple dentro del cuadrilátero para llevarse una importante victoria.

Zeuxis y La Jarochita protagonizaron un poderoso mano a mano en el que La Ruda Infernal impuso su vehemencia para salir con el brazo en alto en el encuentro semifinal.

Máscara Dorada y Neón deslumbraron con su arsenal aéreo y sus movimientos precisos, llevando al Sky Team a una victoria contundente frente a los temibles tripulantes del Galeón Fantasma, Difunto y Barboza.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) La Magnifica y Nexy vencieron a Candela y Dominia

2) Alexius y Péndulo vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

3) El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. vencieron a El Hijo De Blue Panther, Hijo del Pantera, Valiente Jr.

4) Lluvia venció a Olympia

5) Zeuxis venció a La Jarochita

6) Máscara Dorada y Neón vencieron a Barboza y Difunto

.

• Domingo Familiar de Arena México – 12/octubre/2025

La experiencia fue clave en este emocionante duelo de Amazonas, donde Marcela y Princesa Sugehit unieron fuerzas y cerraron con una llave combinada para derrotar a Sanely y Candela.

Aunque Los Depredadores (Magnus, Rugido y Vegas Depredador) dominaron buena parte del combate, Atlantis sorprendió con La Atlántida a su capitán, asegurando la victoria junto a Dragón Rojo Jr. y Magia Blanca.

Zeuxis y Olympia dieron un contundente golpe de autoridad al superar a las Campeonas Mundiales de Parejas, Lluvia y La Jarochita. La Catalina no logró evitar la derrota tras recibir un súplex de Persephone.

En un encuentro estelar sumamente reñido, Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) demostraron toda su calidad al imponerse sobre Atlantis Jr. y Esfinge con La Campana y la Campana Invertida, respectivamente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Minos I y Minos II (10:05)

2) Capitán Suicida, Dragón de Fuego, El Audaz vencieron a El Coyote, Pólvora, Virus (15:31)

3) Marcela y Princesa Sugehit vencieron a Candela y Sanely (15:34)

4) Atlantis, Dragón Rojo Jr., Magia Blanca vencieron a Magnus, Rugido, Vegas Depredador (11:38)

5) Olympia, Persephone, Zeuxis vencieron a La Catalina, La Jarochita, Lluvia (10:35)

6) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Atlantis Jr. y Esfinge (19:20)

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 13/septiembre/2025

Diablita Roja y Astoreth hicieron valer la ley ruda en el primer duelo femenil de esta noche, cuando superaron a La Magnifica y Lady Metal.

Rayo Metálico y Calavera Jr. I se enfrentaron en mano a mano donde se impuso el primero. Originalmente, ambos lucharían por el Campeonato Nacional de Peso Ligero, pero el retador no dio el peso.

Con un Caballete de Zeuxis en medio de La Estrella de Olympia y Sanely, las rudas se llevaron este choque de Amazonas.

Esfinge y Dragón Rojo Jr. le otorgaron la victoria al bando técnico completado por Stigma en el choque semifinal.

Místico y Templario formaron una poderosa alianza capaz de propinarle un resultado adverso a Los Hermabos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Millenium vencieron a Amnesia y Centella Roja

2) Astoreth y Diablita Roja vencieron a La Magnifica y Lady Metal

3) Rayo Metálico venció a Calavera Jr. I

4) Olympia, Sanely, Zeuxis vencieron a India Sioux, Lluvia, Tabata

5) Dragón Rojo Jr., Esfinge, Stigma vencieron a Averno, Euforia, Valiente

6) Místico y Templario vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja

.

• Martes de Arena México – 14/septiembre/2025

Persephone se llevó la victoria en este Match Relámpago de Amazonas al imponerse a Tessa Blanchard con una brutal desnucadora cuando apenas restaban tres segundos para cumplirse el límite de tiempo.

Lluvia y La Jarochita conservaron su reinado como Campeonas Mundiales de Parejas del CMLL al imponerse de manera contundente a Zeuxis y Olympia. Esta fue la tercera defensa titular de las Chicas Indomables.

El Sky Team, conformado por Místico, Neón y Máscara Dorada, se llevaron los reflectores y la victoria en el duelo súper estelar al dominar con espectacularidad ante Hechicero, Averno y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Match Relámpago: Galaxy vs Mercurio (4:26) finalizó en doble conteo fuera

2) El Audaz, Fuego, Hijo del Pantera vencieron a Alom, Crixus, Troyano (14:44)

3) Capitán Suicida y Valiente Jr. vencieron a Okumura y Yutani (10:58)

4) Match Relámpago: Persephone venció a Tessa Blanchard (9:55)

5) Campeonato Mundial Femenil de Parejas CMLL: La Jarochita y Lluvia © vencieron a Olympia y Zeuxis (14:10) defendiendo el título

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Averno, Bárbaro Cavernario, Hechicero (17:53).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 14/septiembre/2025

Princesa Águila y Tezca Guerrera iniciaron la noche con una gran demostración de talento al derrotar a Kataleya y Kaly. Esta fue una excelente demostración de las alumnas de Último Guerrero.

Tapatío y Ángel Rebelde demostraron su sincronía al vencer a Bestia Negra y Cris Skin en la tercera eliminatoria por el Campeonato de Parejas de Occidente, dejando en el camino a las parejas de Omar Brunetti y Leo y Demonio Maya y Canalla.

Reyna Isis, Metálica y Dominia sorprendieron al imponerse sobre las Campeonas Nacionales de Parejas, Skadi y Kira, quienes fueron acompañadas por Marcela.

Atlantis y Blue Panther brindaron una magistral lucha al vencer a Satánico y Virus en un duelo lleno de técnica, experiencia y respeto.

Explosivo y Los Magníficos (Fantástico, Adrenalina y Astro Oriental) hicieron valer su velocidad y trabajo en equipo para superar a la Fuerza Poblana de Stigma, Pegasso, Arkalis y Rayo Metálico.

La inusual pero aguerrida combinación de Atlantis Jr., Dulce Gardenia y Templario, terminó por imponerse sobre la fortaleza de Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.) en la lucha estelar de esta noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Princesa Águila y Tezca Guerrera vencieron a Kaly y Kataleya

2) Campeonato de Parejas de Occidente (vacante) – Tercera Eliminatoria: Ángel Rebelde y Tapatío vencieron a Leo y Omar Brunetti y a Bestia Negra y Cris Skin y a Canalla y Demonio Maya

3) Dominia, Metálica, Reyna Isis vencieron a Kira, Marcela, Skadi

4) Atlantis y Blue Panther vencieron a Satánico y Virus

5) Adrenalina, Astro Oriental, Explosivo, Fantástico vencieron a Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico, Stigma

6) Atlantis Jr., Dulce Gardenia, Templario vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 17/octubre/2025



.

– Sábado de Arena Coliseo – 18/octubre/2025



.

– Domingo Familiar de Arena México – 19/octubre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 20/octubre/2025

.

– Martes de Arena México – 20/octubre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 20/octubre/2025