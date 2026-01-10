SJPW: Resultados «Never Mind» Veteranos en acción

Super Japan Pro Wrestling, el proyecto de Sanshiro Takagi presentó su último evento al que denominó «Never Mind«.

► «Never Mind»

Super Japan fue creado como parte de los festejos por los 30 años de carrera de Sanshiro Takagi para que participaran varios de sus contemporáneos, pero como ya transcurrió un año, Takagi decidió terminar este proyecto.

Takashi Sasaki y MIKAMI unieron fuerzas para dominar a dos misteriosos enmascarados que representaba a la 2a Generation «Showa» y «Reiwa»

Siguió una divertida lucha donde se reunieron, tras 21 años, los Saylor Boys (Taiji Ishimori, Brahman Shu y Brahman Kei) dominaron a Shuji Kondo, Ken Ohka y Mac Matsushita usando pelotas, sillas, baldes de agua.

En el turno estelar, Yuji Nagata, Kuroshio TOKYO Japan y Fuminori Abe vencieron a Sanshiro Takagi, Jun Kasai y Ippanjin Munenori Sawa (17:07) c

Los resultados completos son:

Super Japan Pro Wrestling «NEVER MIND», 29.12.2025

Shinjuku FACE

1. Shota venció a Ryuma Tsukamoto (7:59) con un Gannosuke Clutch.

2. Muscle Sakai vs. DJ Nira – finalizó sin decisión (8:55).

3. Mio Shirai venció a Marika Kobashi (7:12) con la Murasaki Senko.

4. Special Tag Match – Debut Match of the 2nd Generation «Showa» y «Reiwa»: Takashi Sasaki y MIKAMI vencieron a 2nd Generation «Showa» y «Reiwa» (9:40) con un Heisei-Style Schoolboy de MIKAMI sobre «Showa».

5. Special Six Man Tag Match: Taiji Ishimori, Brahman Shu y Brahman Kei vencieron a Shuji Kondo, Ken Ohka y Mac Matsushita (11:31) con un Bone Lock de Ishimori sobre Matsushita.

6. Special Six Man Tag Match: Yuji Nagata, Kuroshio TOKYO Japan y Fuminori Abe vencieron a Sanshiro Takagi, Jun Kasai y Ippanjin Munenori Sawa (17:07) con un Armlock de Nagata sobre Takagi.