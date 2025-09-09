Situación de Stephanie Vaquer es bastante confusa

Hace un par de semanas en WWE RAW, el Gerente General Adam Pearce finalmente se pronunció sobre la situaión del Campeonato Mundial Femenil, indicando que una nueva monarca se conocerá este 20 de septiembre en Wrestlepalooza cuando Stephanie Vaquer, la contendiente número uno, se enfrente a Iyo Sky por el título que Naomi dejó vacante.

► Stephanie Vaquer lleva más de un mes sin aparecer en público

A pesar del anuncio y de la tan sonada oportunidad titular para Stephanie Vaquer, quien se ganó su derecho en Evolution, ha existido nula construcción sobre esta rivalidad, e incluso en el último Monday Night RAW Adam Pearce canceló abruptamente la firma del contrato entre Iyo Sky y «La Primera» por el Campeonato Mundial Femenil vacante, sin ninguna explicación durante la transmisión, los fans se preguntaron: ¿dónde estaba Vaquer?

Al respecto, Sean Ross Sapp de Fightful abordó la situación durante su programa posterior a RAW y reveló que incluso la gente tras bastidores no sabía nada, aunque en WWE insisten de que luchará este 20 de septiembre en Wrestlepalooza.

«Bueno, algunos talentos me dijeron que no sabían qué estaba pasando. Por ejemplo, algunos talentos de Raw me dijeron que no sabían qué estaba pasando con Stephanie Vaquer. Hubo confusión».

«Cuando pregunté a la gente de WWE cuál era el acuerdo, me dijeron: ‘Bueno, ella sigue haciendo el combate’. Eso es lo que nos dijeron hoy: que estaría en el evento haciendo el combate de Wrestlepalooza.»

«Probablemente haya más de lo que parece, pero la WWE insiste en que el combate se va a llevar a cabo».

Aunque se desconoce el motivo exacto de la ausencia de Vaquer en RAW, la compañía sigue promocionando su próximo enfrentamiento contra Iyo Sky para determinar a la próxima Campeona Mundial. Sin embargo, es bastante preocupante el hecho de que «La Primera» no ha hecho una aparición en público desde el pasado 28 de julio en la marca roja.