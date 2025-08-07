En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y muchos daban cuenta de que ese sería su último en WWE, teniendo en cuenta de que su contrato estaba por expirar. Tras lo sucedido en la segunda noche del evento, el ex Campeón NXT se enojó con su jefe, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, por su sarcástica respuesta en el post show cuando el público coreaba «Queremos a Kross», a lo que The Game respondió: «¿Queremos a Brock? Sí. Se lo dimos, ahí lo tienen de regreso», desviándose totalmente del tema.

► Karrion Kross ha estado en boca de todos

En el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer sugirió que la situación actual parece orquestada, similar a la «salida y regreso» de R-Truth a principios de este año, especialmente porque la WWE promocionó recientemente el libro de Kross y Paul Heyman lo elogió públicamente durante una entrevista que tuvo con Ariel Helwani, situaciones que no son nada normales para algluien que —según un informe reciente de Fightful— está a punto de salir de la compañía.

«Creo que lo de Karrion Kross parece una trampa... Promocionaron su libro y luego Paul Heyman, hoy en el programa de Ariel Helwani, habló de él como un nuevo Steve Austin, así que es como si no se fuera a ninguna parte».

«Me contaron que no le habían firmado un contrato —escuché que es cierto—, pero sí recibió una oferta. Quizás cuando se escribió la historia de que no recibió una oferta era cierta, pero me dijeron que sí la recibió y no espero que se vaya a ningún lado.»

«Por cómo se desarrolló todo esto, pensé que lo de R-Truth era un disparate y salió tan bien que tal vez podríamos contarles a todos otra historia sobre R-Truth… Van a trabajar y trabajar y trabajar porque creen que ese es el trato. La gente se enojó conmigo por siquiera sugerir esto, pero la desconfianza que habrá dentro de seis meses es bastante alta.»

Ya sea que se trate de una trama o de una verdadera terminación contractual, la WWE ha mantenido a todos en vilo con la situación de Karrion Kross y Scarlett, aunque eso se dilucidará en los próximos días.