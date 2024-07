Mientras está aterrorizando a todos en WWE con The Wyatt Sicks, Sister Abigail se convierte en oponente deseada de Myla Grace, luchadora de Marigold y ex Superestrella de NXT UK. Es una incógnita cuando la ex Nikki Cross va a tener un nuevo combate pero quizá tome ejemplo de su compañera IYO SKY, que unos días atrás viajó a la misma compañía de Japón para luchar con Utami Hayashishita en Summer Destiny.

► Myla Grace quiere luchar con Sister Abigail

«Obviamente, me encantaría luchar contra Nikki [Cross]. Siento que es un combate que tiene que suceder. Me encantaría luchar contra Rhea [Ripley], me encanta luchar contra chicas grandes. Siento que también necesito luchar contra Lyra [Valkyria] porque la conocí en las indies. La conocí en Irlanda. Hemos entrenado juntas y demás, pero nunca hemos luchado, ni siquiera en una lucha de parejas, ni siquiera en una batalla real, nada. Siempre nos perdíamos una a la otra.»

«Cuando hice mi debut, éramos yo y otra aprendiz durante un tiempo enfrentándonos mientras ella (Nikki Cross) estaba en la división femenina. Era como, este es tu último combate de entrenamiento, ahora estarás en la división femenina, y luego la promoción cerró. Luego la enviaron a NXT UK, y luego yo fui a NXT UK, pero ella se lesionó. Luego, cuando se recuperó, se fue a América, así que simplemente nos hemos seguido perdiendo. Siento que ese es un combate que tiene que suceder en algún momento.»

«He estado tratando de averiguar cómo ver la lucha libre aquí, pero he estado siguiendo eso (The Wyatt Sicks) porque estoy como, ¿qué está haciendo ella? Es una perra aterradora. Tengo que ver esto. Estoy tan intrigada. No soy fanática del horror, pero creo que es tan genial. Simplemente te atrae. Tienes que verlo. Es una cosa que no puedo perderme. En cuanto digo que tienen un promo o un paquete o lo que sea, tengo que ir a verlo. Simplemente creo que es increíble de ver porque ella es tan, tan talentosa. Siento que es más adecuado para ella. Es realmente, realmente emocionante. Me encanta para ella.»

