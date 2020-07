El particular sistema de puntuación de luchadores de Bret Hart

Partamos, de inicio, sobre la base de que nunca ha habido demasiada simpatía entre Bret Hart y Hulk Hogan, pese a que estos dos gladiadores estuvieran condenados a entenderse, al coincidir en WWE (entonces WWF) y WCW. Esto quedó patente a lo largo de las últimas décadas, hasta llegar a su último capítulo el pasado mes de marzo, cuando dio Hart dio a un fan su opinión sobre Hogan.

«¿Que si me agrada Hulk Hogan? ¡No! No me agrada. Creo que es un falso, un pedazo de mie***».

sistema de puntuación de luchadores de Bret Hart

► Bret Hart se pone por debajo de Hulk Hogan

Pero ahora, nos llega un episodio de esta relación Hart-Hogan que difiere bastante de la tónica habitual. En el episodio siete de 'Confessions Of The Hitman' (qué título tan ordinario y a la vez tan genial para un podcast), Hart compartió su metodología de evaluación de luchadores, y además, dio su puntuación concreta al "Hulkster".

«Siempre he tenido una escala que he usado para medir lo que debería ser un gran luchador profesional. Y va así: puedes dar 10 puntos en cada categoría, y hay tres categorías. La primera es el aspecto. ¿Cómo es tu imagen? Tienes que lucir bien, uno mira a Hulk Hogan y es una imagen increíble. Cuando entra en una habitación, todo se detiene. Todo el mundo se fija. Es como si tuviera las piernas en sus hombros. Sus brazos son como las piernas de alguien [...] A Hogan, por ejemplo, le daría aquí un 9 de 10, o quizás un 10 de 10. Tenía una imagen muy buena. «Luego, la siguiente categoría serían las habilidades al micro, la habilidad de venderte como luchador. ¿Cómo de bueno eres en esto? En plan, "dame un micro y te lo demostraré [...]» Y luego, la tercera categoría es, ¿cómo de bien sabe luchar Bret Hart? Creo que en esta escala, me daría a mí mismo un 9, quizás un 10. Yo podía luchar con cualquiera, de cualquier tamaño. Podías ponerme ahí con tipos grandes, enormes. Podía luchar con André. Podía luchar con Roddy Piper. Podía luchar con cualquier tipo de cualquier tamaño. Podía luchar y tener un gran combate prácticamente con cualquiera».

Y pese a que Hart se otorgó una puntuación final de 21/30, la valoración que hizo de Hogan fue superior.

«Cuando añades todo, cada categoría, creo que a Hogan, puedes darle un 10 de 10 por su imagen, le das un 10 de 10 por sus promos, pero por sus habilidades sobre el ring, quizás sólo podría darle 2 de 10. Eso hace un total de 22 de 30, así lo calificaría».

'Confessions Of The Hitman', un podcast que ciertamente no tiene desperdicio, puede escucharse bajo suscripción aquí.