Randy Orton, Bianca Belair, Rhea Ripley y otras Superestrellas revelan la profunda influencia que Triple H —miembro del Salón de la Fama WWE 2025— ha tenido en sus vidas y carreras. Así se presenta uno de los últimos videos de la WWE:

Todas las declaraciones son interesantes pero nos detenemos en particular en la de Orton. «The Viper» tiene una conexión especial con «The Game» desde el mismo comienzo y hasta el día de hoy se mantiene intacta:

“Cuando pienso en Triple H, pienso en la mente más brillante que este negocio haya visto. Siempre se habla de los GOATs, de los más grandes de todos los tiempos… Yo realmente creo que Triple H podría ser el más grande, sin duda está en el top 3 de los mejores luchadores en el ring de todos los tiempos. Pero no se queda solo ahí.

“Lo increíble de Hunter es lo mucho que ayuda al talento. Me ayudó cuando era muy joven. Lo digo como un hecho: si no hubiera sido porque Triple H vio algo en mí cuando tenía 21 o 22 años —cosas que ni yo mismo veía—, hoy no estaría aquí hablando de esto.

“Es un luchador increíble, pero sus contribuciones fuera del ring, ahora que está a cargo de la parte creativa del show, lo hacen, sin duda, la mente más brillante de este negocio. Sé que puedo acudir a él en cualquier momento por un consejo. Y diez de cada diez veces, él está pensando en cosas que ni se me habían pasado por la cabeza.

“Ya sea hablando de promos, combates o cualquier cosa relacionada con la lucha libre, ese hombre tiene la respuesta. Y esas son solo algunas de las razones —solo algunas— por las que Triple H definitivamente merece estar en el Salón de la Fama.”