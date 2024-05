Sin Sami Zayn, Gunther sabe quién podía destronarlo: “Tenía sentido”

La era de Triple H. Una nueva etapa en la WWE que está despertando sensaciones muy positivas y esperanzadoras entre la afición, y que de acuerdo al relato que se ha venido divulgando en las últimas semanas, dio su puntapié inicial durante la celebración de WrestleMania 40. Lo cual, sin ánimos de llamar a la polémica, es una verdad a medias.

La WWE con Paul Levesque como capitán del timón es una realidad desde antes del magno evento, no tanto como un año, pues en el medio había un Vince McMahon que movía hilos desde su posición como alto ejecutivo de TKO (según acusaciones de Ronda Rousey, por ejemplo, todavía obraba a través de su amigo Bruce Prichard) y no terminaba de dar plena libertad a su yerno. Dicho esto, McMahon lleva fuera desde enero y sus contribuciones, incluso desde antes, no contemplaban el todo creativo; más bien eran de retoques y aprobaciones.

► Gunther sabe quién más podía destronarlo

El reinado de Gunther es una demostración de Levesque trabajando sin restricciones, pues bajo ningún concepto hubiese ocurrido con McMahon poniendo trabas en el camino. Una historia no tan mediática como la de Cody Rhodes, pero que también fue vitrina de cómo el storytelling de largo plazo trae resultados inigualables.

Y es curioso, muy curioso, pues así como el reinado acabó en una nota de emoción y vítores en garras de un Sami Zayn de fábula, la resolución pudo haber sido muy distinta.

De hecho, dejaremos que el propio ex Campeón Intercontinental sea quien te lo cuente. Pues en conversación con el podcast Gorilla Position en estos días, el austríaco no fue tímido a la hora de discutir las alternativas que pudieron haber sido y si, en retrospectiva, Zayn acabó siendo un buen «verdugo» para su histórico reinado:

“No creo que hubiese una sola persona indicada. Me parece que había un par de opciones. Chad Gable es otro que hubiese tenido sentido.

«Sami definitivamente es alguien que puedes llegar a pensar que era el indicado, es un luchador fantástico y tiene una conexión con la audiencia natural. Es el underdog con el que la gente puede conectar. No luce como el atleta tipo, no es quien es o alguna vez fue. Esto contribuye a que las personas conecten con él porque nadie es perfecto. La imperfección es muy humana. Es muy fácil conectar con eso y ponerse en la piel de Sami en ese momento. Además, es fantástico en el ring, lo ha sido durante años. Hacer esa lucha con él en el escenario más grande que hay, me hizo sentir muy satisfecho. Fue un final muy exitoso para el reinado”.

Como nota de color aparte, rescatamos un dato que es cuanto menos curioso. ¿Sabías cuántos días exactos duró Gunther con el prestigioso Campeonato en su posesión? Ni más ni menos que 666. Vaya número, ¿cierto?

Aunque quizás no sea tan curioso como este otro: el europeo de 36 años, que además carga con los récords como monarca más longevo tanto del título en cuestión como el del Reino Unido, ¡fue Campeón en la WWE por más del 80% de su etapa de cinco años en la compañía! Eso, de por sí, ha de ser otro récord. Simplemente alucinante.





