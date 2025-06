Sin represalias contra Kairi Sane por lesión de Liv Morgan

Tras más de cinco meses fuera del ring, se dio el esperado regreso al ring de la japonesa Kairi Sane luego de permanecer cinco meses fuera de combate y compitió junto a Rhea Ripley y Zoey Stark en una lucha de triple amenaza que daba un boleto para la lucha de escaleras de Money in the Bank 2025. La ex miembro de The Judgment Day fue la vencedora, pero el resultado pasó a segundo plano debido a una fea lesión que sufriera Stark durante una maniobra de rutina.

Hace un par de semanas, la luchadora japonesa sería protagonista (involuntaria) de otra escena desastroza, luego de que en la primera maniobra de su combate contra Liv Morgan, provocó un mal aterrizaje de esta y se dislocó el hombro, dando como consecuencia una cirugía y un tiempo aproximado de seis meses fuera de los encordados.

► La mala fortuna de Kairi Sane

La exmiembro de Damage CTRL ha estado en el centro de la especulación después de que Zoey Stark y Liv Morgan sufrieran lesiones graves en sus combats contra ella. Sin embargo, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha dejado claro que no hay ninguna represalia contra Kairi Sane, y sostiene que todos reconocen que ambas lesiones fueron totalmente accidentales.

«No hay ninguna presión sobre ella. El accidente de Zoey ocurrió al saltar de la cuerda superior. El de Liv fue un accidente inesperado con un movimiento básico. Kairi estaba muy preocupada tras bastidores«.

A pesar de lo ocurrido con Zoey Stark y Liv Morgan, la propia Kairi Sane ha estado muy molesta y preocupada después de ambos combates, y en sendos mensajes se ha encargado de mostrarles todo su apoyo a sus compañeras, a la vez que les desea una pronta recuperación.