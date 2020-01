Sin Marty Scurll, el próximo gran fichaje de AEW parece cantado

No todos los días uno se encuentra con un «Villain» de la talla de Marty Scurll. Para Ring of Honor, era vital mantener al británico en sus filas, después de la marcha de The Elite en 2018. Y sin escatimar en gastos, le hicieron una oferta irrechazable: salario similar al de un luchador del elenco principal de WWE y peso creativo tras bambalinas. Básicamente, un ROH a la medida de Scurll, lo que revela la enorme consideración de la compañía por él.

Y de resultas, All Elite Wrestling pierde una de sus contrataciones estrella previstas para 2020, cuando había incluso planes ya concretos para que fuera el líder supremo de The Dark Order. Así que pasando página, ahora hablamos del que, con toda seguridad, supondrá el siguiente gran fichaje de los Élite.

Pese a que la esposa de «The Machine» negara la contratación, Dave Meltzer publica lo siguiente bajo el último boletín del Wrestling Observer.

Parece que Brian Cage ha firmado con AEW o está muy cerca de hacerlo. Steve Bryant de la web Southern California Uncensored (de donde Christopher Daniels, Frankie Kazarian y Scorpio Sky tomaron el nombre de SCU) reportó que Cage firmó después del PPV de Impact [Hard To Kill]. Nadie en AEW nos ha confirmado o negado la historia, pero el historial de reportes así de Bryant es excelente, especialmente en lo referido a talentos de California. Lo que pudimos confirmar es que el contrato de Cage con Impact ha expirado o está a punto de hacerlo.

No fue anunciado para las grabaciones de la próxima semana en Ciudad de México, y su nombre sería más valioso en este sentido que el de la mayoría de estrellas de Impact, ya que ha luchado en AAA como un nombre top durante años. La historia que nos contaron es que planeaba ir a AEW pero aún no ha firmado. No obstante, a menos que haya surgido un imprevisto, allí es donde acabará.

Mi instinto me dice que AEW no lo negó porque no quieren mentir, pero no lo confirmaron porque aún no ha rubricado su firma o porque tienen un debut sorpresa planeado para él y no quieren confirmarlo antes de tiempo. AEW quiso utilizarlo en la primera Battle Royal en Las Vegas [Double or Nothing], pero por entonces era el Campeón Mundial Impact y la compañía no se lo permitió a fin de proteger su imagen de campeón.

AEW siempre lo ha tenido en su radar. Lo interesante en este caso que siempre fue bien utilizado en Impact como una de sus estrellas de la casa. Es digno de mención a mi juicio que Anthem apostase tanto por Impact como para literalmente comprar una cadena de televisión para asegurarse de que cuentan con una puerta de entrada decente a los Estados Unidos. Pero si uno gasta todo ese dinero para comprar una cadena de televisión, también sería lógico pensar que gastes dinero en mantener a una de tus estrellas más importantes.