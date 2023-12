«Según CM Punk… ha vuelto a casa«, comentó Booker T sobre el regreso de Punk a Raw. «Me sorprendió escuchar eso. La hierba es más verde donde la riegas. En ciertos lugares, como en Arizona, se puede regar la maldita hierba todo el día y no va a ponerse verde«, continuó Booker entre risas. «Tal vez CM Punk se dio cuenta de eso al minuto de estar en AEW, trabajando con ciertos tipos«. Esto comentaba Booker T recientemente en The Hall of Fame.

► AEW en Chicago sin CM Punk

Y en el mismo episodio lanzaba una predicción nada halagüeña para AEW: tendrán una visita difícil a Chicago cuando vuelvan sin CM Punk. Cabe mencionarse que de momento la empresa All Elite no tiene anunciado ningún evento para la ciudad natal del Best in the World, la cual visitaron en 24 ocasiones, 5 de ellas antes de que el luchador debutara.

«Esto es enorme. Es enorme porque es un golpe tremendo. El mercado de Chicago ha sido vital para AEW, y traer a CM Punk era parte de un gran plan para llevar las cosas al siguiente nivel. Todo se vino abajo, aún intentaron llevar a cabo un evento en Chicago, y ahora será muy difícil para esa empresa regresar a la ciudad sin alguien como CM Punk. Esto vuelve a mi antiguo dicho: simplemente mantén la boca cerrada, ocúpate de tus asuntos, y así podrías evitar caer en baches como este. Este es solo un bache.

«Esos baches seguirán creciendo cada vez más. Esto me recuerda a cuando estaba en WCW, trabajábamos durante 83 semanas, todo se vino abajo, la empresa fue vendida. Todos esos tipos estaban buscando trabajo. Ted Turner, ¿crees que se perdió algún deseo de champán y cena de carne? Ah, no. Él dijo: ‘Dejemos de invertir en esto’. Tarde o temprano, siento que Tony Khan estará haciendo lo mismo si no cierra la boca y maneja su empresa«.