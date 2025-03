Silver Lake ha adquirido oficialmente Endeavor

Endeavor, la empresa matriz de TKO (WWE y UFC), anuncia la finalización de la adquisición por parte de Silver Lake. Como explicamos no hace mucho, esta es una firma de inversión privada especializada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Su modelo de negocio consiste en comprar grandes empresas con potencial de crecimiento, privatizarlas, reestructurarlas y luego venderlas o regresarlas a la bolsa con mayor valor.

► Silver Lake adquiere Endeavor

Endeavor Anuncia la Finalización de su Adquisición por Silver Lake

Reafirma su compromiso con el crecimiento de negocios líderes en representación, centrados en el talento, la propiedad intelectual y las marcas

Expande la creación de valor para clientes y socios tras la mayor inversión privada en la historia del sector de medios y entretenimiento

BEVERLY HILLS, California & MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Endeavor Group Holdings, Inc. (“Endeavor” o la “Compañía”), una empresa global de deportes y entretenimiento, anunció hoy la finalización de su adquisición por parte de Silver Lake, el líder global en inversiones tecnológicas, en asociación con el equipo directivo de Endeavor y otros inversionistas.

Silver Lake y sus co-inversionistas han adquirido el 100% de las acciones en circulación de Endeavor que aún no poseían, excluyendo ciertos intereses reinvertidos. Con la finalización de la transacción, los accionistas de Endeavor tienen derecho a recibir $27.50 en efectivo por cada acción de Endeavor Clase A que poseían al momento del cierre (excepto algunas acciones reinvertidas, que permanecen en circulación). Este precio por acción representa una prima del 55% sobre el precio de la acción no afectado de $17.72 al cierre del mercado el 25 de octubre de 2023, el último día de cotización antes de que Endeavor anunciara su revisión de alternativas estratégicas, y una prima del 39% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 30 días. Como resultado, las acciones Clase A de Endeavor dejarán de cotizar en bolsa y la compañía ya no estará listada en la Bolsa de Nueva York.

Ahora como empresa privada, Endeavor Group Holdings, Inc. mantiene su participación mayoritaria en TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO), una de las mayores compañías de entretenimiento y deportes que cotizan en bolsa, con negocios como UFC y WWE. Silver Lake estima que, al consolidar el valor total de TKO dentro de Endeavor, la transacción representa un valor empresarial combinado de $25 mil millones a $27.50 por acción, lo que la convierte en la mayor transacción de inversión privada en el sector de medios y entretenimiento en más de una década.

El portafolio de negocios de representación de Endeavor Group Holdings, Inc. pasará a llamarse WME Group, el cual incluye:

WME , la principal agencia de talentos con más de 125 años de experiencia ayudando a artistas, atletas y marcas a expandir sus negocios y maximizar el potencial de su propiedad intelectual. Su experiencia abarca libros, comedia, medios digitales, moda, cine, gastronomía, música, deportes, televisión, teatro y más.

160over90 , agencia global de marketing galardonada que conecta marcas de prestigio con la cultura a través de asociaciones, activaciones y experiencias impactantes.

IMG Licensing , líder mundial en licencias de marcas, gestionando programas de licencias para asegurar que las marcas, franquicias de medios, eventos y talentos más reconocidos del mundo maximicen su potencial.

Pantheon Media Group, una potencia en producción de contenido sin guion, ganadora de premios Emmy, que gestiona casi 20 sellos de producción líderes en eventos en vivo, entretenimiento factual, documentales de alto nivel, crímenes reales, deportes y más.

Egon Durban, Co-CEO y Socio Director de Silver Lake, comentó:

«Este es un momento extraordinario y marca el inicio de un futuro aún más emocionante, gracias principalmente a Ari Emanuel y Patrick Whitesell, cuya visión estratégica y ambición han llevado a Endeavor a convertirse en una potencia global en entretenimiento, medios y deportes. Silver Lake ha sido su socio desde 2012, y en ese tiempo, los ingresos de la compañía se han multiplicado por veinte. Hemos invertido en Endeavor en seis ocasiones previas y, con esta última inversión, se ha convertido en nuestra mayor participación global».

Durban agregó:

«Silver Lake nunca ha vendido una sola acción de Endeavor; al contrario, hemos aumentado nuestra participación porque creemos firmemente en el crecimiento a largo plazo de la compañía. Mark Shapiro es un líder impresionante, dinámico y creativo, que está impulsando una enorme creación de valor. Seguiremos trabajando con él y con el resto del equipo directivo, incluyendo a Richard Weitz y Christian Muirhead en WME Group, y a Dana White, Andrew Schleimer y el liderazgo de TKO, quienes son los mejores en la industria. También agradecemos a todos los clientes y socios que estos negocios atienden, así como a los inversionistas clave que se han sumado a esta transacción».

Mark Shapiro, ahora Presidente y Socio Director de WME Group, afirmó:

“Nuestra capacidad para crear asociaciones históricas, oportunidades de negocio que marcan carreras y momentos culturales trascendentales se ve amplificada con esta transacción y la formación de WME Group. El equipo de Silver Lake ha demostrado una y otra vez su compromiso con la representación y el contenido, y nuestros clientes, socios y empleados prosperarán bajo esta nueva estructura”.

Ariel Emanuel, ahora Presidente Ejecutivo de WME Group, declaró:

«Agradezco a Egon y al equipo de Silver Lake por la confianza que han depositado en mí como fundador y emprendedor. Juntos hemos construido una base única para acelerar la creación de valor para nuestros clientes y socios en WME Group y TKO, algo que estoy emocionado por seguir desarrollando y expandiendo».

Patrick Whitesell asumirá el cargo de CEO y Fundador de una nueva plataforma en sociedad con Silver Lake para invertir y escalar propiedades e IP en deportes, medios y entretenimiento.

Whitesell comentó:

«Todo lo que hemos construido en Endeavor no habría sido posible sin la alianza con Egon y el equipo de Silver Lake. Nuestra industria está en las primeras etapas de una transformación generacional. Nunca he visto un momento más prometedor para emprendedores audaces, creativos y atletas».

Durban concluyó:

«Silver Lake está sumamente complacido y entusiasmado de asociarse e invertir junto a Patrick en el desarrollo de su nueva plataforma».

El financiamiento de la transacción para privatizar Endeavor incluye una combinación de capital nuevo y reinvertido de Silver Lake; inversiones adicionales de Mubadala Investment Company, DFO Management, LLC (la oficina de inversiones familiares de Michael Dell, fundador y CEO de Dell Technologies), Lexington Partners, fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, y CPP Investments; así como la reinversión de acciones por parte de Emanuel, Whitesell y Shapiro.

En pocas palabras, Endeavor, la empresa matriz de UFC y WWE, ha sido adquirida en su totalidad por Silver Lake, una firma de inversión en tecnología. Como resultado, Endeavor dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York y ahora es una empresa privada. La parte de Endeavor que maneja representación de talentos y marcas ha sido reorganizada bajo el nuevo nombre WME Group. Mientras tanto, la empresa sigue controlando TKO Group Holdings, que supervisa UFC y WWE. Silver Lake destaca que esta es la mayor compra privada en la historia del entretenimiento y que ven un gran futuro en la empresa. Además, el exejecutivo de Endeavor, Patrick Whitesell, creará una nueva plataforma en sociedad con Silver Lake para invertir en medios, deportes y entretenimiento.