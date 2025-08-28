Siguen las tensiones entre Kris Statlander y Willow Nightingale

Kris Statlander y Harley Cameron se alzaron con la victoria frente a Megan Bayne y Penelope Ford, en una lucha marcada tanto por la intensidad dentro del ring como por las tensiones fuera de él.

El duelo inició con Statlander mostrando su poder sobre Ford, a quien castigó con un Lariat, un Backbreaker y un Vertical Suplex que estuvo cerca de darle la cuenta de tres. Posteriormente, Cameron entró en acción, aunque fue aislada por Bayne y Ford, quienes aprovecharon para dominar el encuentro.

La reacción llegó cuando Statlander regresó con fuerza, lanzando a Ford contra Bayne y ejecutando un Cutter que cambió el rumbo del combate. Harley intentó resistir los embates, recibiendo un Body Slam de Bayne, pero la sociedad con Kris se consolidó tras un ataque conjunto que concluyó con Ford rindiéndose ante una llave de sumisión aplicada por Statlander.

La celebración, sin embargo, se vio interrumpida cuando Megan Bayne atacó a las ganadoras. En ese momento apareció Willow Nightingale para intentar equilibrar la situación, aunque Kris ya tenía el control. La intervención de Willow no fue bien recibida, generando un nuevo roce entre ella y Statlander. Harley Cameron, por su parte, trató sin éxito de poner paz entre ambas.

El resultado deja abierta la incógnita sobre el futuro de la relación entre Statlander y Nightingale, cuya rivalidad latente podría tener repercusiones en próximos enfrentamientos dentro de la división femenil.