El futuro de Britt Baker en AEW sigue siendo un tema de conversación, aunque ha existido bastante confusión en torno a cuál es el verdadero deseo de la luchadora. Recordemos que la ex Campeona Mundial AEW ha estado fuera de la televisión de AEW desde noviembre del año pasado, y aunque originalmente tenía previsto un combate contra Serena Deeb, pero este nunca se materializó.

►Britt Baker seguirá en AEW

Después de que Bodyslam.net informara (y que lo reprodujimos por este medio hace unas horas) que «fuentes han confirmado que Britt Baker busca activamente separarse de AEW», un nuevo informe de Fightful Select cuenta una historia muy diferente, mencionando que personas familiarizadas con la situación de la luchadora-dentista afirman que los rumores de su deseo de salir son completamente infundados.

«La idea de que quisiera salir de AEW o incluso comunicárselo a AEW era ‘nueva para ellos’, y nunca habían escuchado nada parecido«.

Esta última versión parece estar más en sintonía con el hecho de que dentro de AEW también mencionaron que Britt Baker ha estado dispuesta a regresar a la televisión, pero ha habido retrasos no especificados en esas conversaciones, desconociéndose la causa. Incluso se había rumorado sobre una posible lucha para Double or Nothing, pero nada se concretó, aunque la ex Campeona Mundial AEW ha estado más activa en sus redes sociales, así como también durante una aparición reciente en el vlog de Sammy Guevara en Animeverse, donde ambos bromearon sobre su larga ausencia de AEW.