¿Sigue en planes Cope y Christian vs. FTR para AEW All In: Texas?

En su llegada a AEW, FTR partieron como rudos, luego se hicieron técnicos (para conjugar uno de los mejores recorridos de una dupla en la historia reciente) y hoy ejercen otra vez de villanos. Todo, tras darle la espalda a Cope en Dynasty 2025 con un ataque tan despiadado y rastrero que hasta provocó que Nigel McGuinness desempolvara sus botas una vez más.

Desde entonces, Cope se encuentra ausente de AEW, pero diversas fuentes (Fightful, entre otras) apuntaron el pasado mes que el veterano regresaría a tiempo para competir en All In: Texas. Y no sólo eso, sino que lo haría formando dupla con su viejo socio Christian Cage, en pos de buscar vendetta contra FTR.

Las semanas, no obstante, pasan, y a menos ya de un mes para All In: Texas, no hay indicios de tal combate sobre las pantallas. Por ello, Sean Ross Sapp de Fightful, tuvo a bien responder en su más reciente Q&A si tal reunión de Cope y Cage continúa en la agenda de AEW.

«Sigue siendo un plan, pero no he escuchado que siga siendo el plan para All In. Por lo que tengo entendido, Christian quiere asegurarse de que las cosas con The Patriarchy se desarrollan bien. Esto ha provocado que se demoren los planes para algunos talentos».

► Cartel de AEW All In: Texas

Les recuerdo cómo luce provisionalmente el menú que presentará AEW All In: Texas el próximo 12 de julio, desde el Globe Life Field en Arlington (Texas, EEUU).