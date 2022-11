Significado de los tatuajes de AJ Styles

Sin duda has visto los tatuajes que AJ Styles tiene en su costado. A continuación, te contamos lo que significa y cómo le ayudó a mantener su nombre en el ring de WWE.

Existe una conexión especial entre los deportistas de élite y los tatuajes y los luchadores de WWE no iban a ser menos. Todo comenzó hace décadas cuando The Undertaker se hizo «una manga» (tatuaje que cubre el brazo casi en su totalidad), y luego muchos luchadores siguieron su ejemplo. Los aficionados han visto una gran variedad de tatuajes en diferentes partes del cuerpo de las Superestrellas. La mayoría de ellos eran realmente impresionantes, aunque también había algunos de aspecto terrible (como el criticado tatuaje en el cuello de Cody Rhodes). Uno de los tatuajes más sencillos, pero de aspecto estético, es el del cuerpo de AJ Styles.

► ¿Qué significan los tatuajes de AJ Styles?

En 2010, el entonces locutor de ring de TNA, Jeremy Borash, tuiteó una foto de AJ Styles haciéndose su primer tatuaje. En el lado derecho de su torso, Styles tiene tatuadas las letras «AJ». Esto cubre gran parte de su caja torácica, una de las zonas más dolorosas para hacerse un tatuaje. Al contrario de lo que pueda parecer, «AJ» no significa su propio nombre en el ring. Estas dos letras representan las iniciales de su primer hijo, Ajay, cuyo apodo es «AJ». Styles también se tatuó la fecha de nacimiento de sus tres hijos (Ajay, Avery y Albey) justo debajo del «AJ» gigante en su torso.

Unos años más tarde, la hija de Styles, Anney, nació en 2014. Dos años después de su nacimiento, Styles también se tatuó su fecha de nacimiento en su cuerpo. Su sesión de tatuajes también apareció en un episodio de Superstar Ink, donde estuvo acompañado por Corey Graves.

El tatuaje fue realizado por Joe Capobianco de Hope Gallery en New Haven, Connecticut. Como este tatuaje era para su hija, Styles quería hacer algo que hiciera el tatuaje un poco más femenino, así que Capobianco le sugirió que añadiera también un lazo junto con su fecha de nacimiento en rosa. A Styles le gustó la idea y se hizo ese tatuaje.

► Es probable que no se haga ningún otro tatuaje

En un episodio de WWE Now India, Gaelyn Mendonca hizo algunas preguntas a AJ Styles que los fans indios querían saber. Una de las cosas que los fans preguntaron fue sobre el tatuaje favorito de Styles y si se hará otro en el futuro. The Phenomenal One dijo que le encantaría hacerse otro tatuaje en el futuro, pero que no puede porque su mujer no se lo permite. Incluso cuando Styles se hizo su primer tatuaje, su mujer se enfadó mucho por ello.

Es un hecho conocido que a WWE le gusta tener la propiedad de todo tipo de cosas diferentes y que hagan destacar a sus Superestrellas, y eso incluye también el nombre del ring de un luchador. La mayoría de los luchadores que vienen de otra compañía a WWE reciben un nuevo nombre y un personaje que se adapta a su programación. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. Styles es una de ellas.

Los tatuajes de Styles también impidieron que WWE le cambiara el nombre. Aunque él estaba completamente de acuerdo con esto, le preocupaba más que Vince McMahon le diera un personaje estereotipado del sur debido a su acento, como reveló en el podcast Out of Character de Ryan Satin:

«No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Se habló de: ‘Oye, no sé si podemos mantener tu nombre‘. Dije: ‘Bueno, está bien, seré quien tú quieras que sea, pero tengo este enorme tatuaje en mi costado que dice AJ, pero puedes llamarme como quieras‘. Escucha, me preocupaba este acento sureño que no puedo quitarme de encima; que Vince me hiciera llevar un mono vaquero y salir con una canción country o algo así como un banjo. Me preocupaba más eso«.

Cuando Styles se unió por primera vez a WWE, Vince no tenía mucha fe en él. Pero tras ver la reacción de los fans a su debut en Royal Rumble 2016, las cosas empezaron a cambiar. Seis años después, AJ Styles es dos veces campeón de WWE y una de las estrellas más populares y fiables de la compañía.